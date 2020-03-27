Son Dakika › Genel › Banka önlerinde sosyal mesafeye uymadılar - Son Dakika
Banka önlerinde sosyal mesafeye uymadılar
6 saat önce
Banka önlerinde sosyal mesafeye uymadılar Kırıkkale'de, korona virüs salgını (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 'evde kal' çağrılarına uymayan bazı vatandaşlar, sosyal mesafeye uymaksızın banka önlerinde kuyruk oluşturdu.
Banka önlerinde sosyal mesafeye uymadılar
KIRIKKALE - Kırıkkale'de, korona virüs salgını (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 'evde kal' çağrılarına uymayan bazı vatandaşlar, sosyal mesafeye uymaksızın banka önlerinde kuyruk oluşturdu.
Kırıkkale'deki bankalar içeride insan kalabalığı olmasın diye müşterilerini mesai saatleri içerisinde de teker teker içeri almaya başladı. Virüsten korunmak amacıyla içeride kalabalık oluşması engellenirken bu sefer de bankanın dışında insan kalabalıklarının olduğu görüldü. Sıra bekleyen insanlar arasında 65 yaş üzeri insanların da olduğu gözlenirken hiçbir önlem almayan kişilerin olduğu da görüldü. Bazı vatandaşlar ise banka sırasında kendince sosyal mesafeye uymaya çalıştı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 06:16 Kaynak: İHA
Son Dakika Telekonferansla basın toplantısı düzenleyen Almanya Başbakanı Merkel: Koronavirüs, 2008 banka ve finans krizinden daha kötü Son dakika: Bankalar Birliği'nden 3 ay ana para ve faiz ödemesiz yeni kredi desteği Müşterisinin kredi kartını başkasına teslim eden bankaya 50 bin lira ceza kesildi Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var