Banka önlerine 'sosyal mesafe' bariyerleri - Son Dakika

Banka önlerine 'sosyal mesafe' bariyerleri

Vatandaş bankalarda yoğunluk oluşturdu, polis çareyi bariyerlerde buldu

KARABÜK - Karabük'te polis ekipleri, kamu ve özel bankaların önlerinde yerleştirdiği demir bariyerlerle vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaları sağlanıyor.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü yeni tip korona virüs(Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında 'Evde Kal' çağrılarına rağmen banka önlerinde yoğunluk oluşturan vatandaşlar için tedbir çalışmalarını arttırdı. Ekipler, kent genelinde kamu ve özel bankaların önlerine vatandaşlarına sosyal mesafe kurallarına uymaları için demir bariyerler yerleştirdi. Bu alınan tedbirlerle vatandaşların sosyal mesafe anlayışını benimsemeleri, böylece salgının kısmen de olsa önlenmesi amaçlanıyor.