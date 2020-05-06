Banka önündeki sıra kavgasında yumruklar konuştu - Son Dakika

Banka önündeki sıra kavgasında yumruklar konuştu

Banka önündeki sıra kavgasında yumruklar konuştu Zonguldak'ta banka önünde çıkan sıra tartışması kavgaya dönüştü.

Banka önündeki sıra kavgasında yumruklar konuştu ZONGULDAK - Zonguldak'ta banka önünde çıkan sıra tartışması kavgaya dönüştü. Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Soğuksu mevkiinde meydana geldi. Banka önünde bekleyen 2 kişi sıra yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle olay kavgaya dönüştü. Dakikalarca tekme, tokat ve yumruklaşmaya başlayan 2 kişiyi sıradaki vatandaşlar da şaşkın bakışlar arasında izledi. Çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucunda taraflar sakinleştirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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