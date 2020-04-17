Banka önündeki sıra kavgasını polis bitirdi - Son Dakika

Balıkesir'de banka önünde bekleyen vatandaşları önce sosyal mesafe konusunda uyaran polis, daha sonra aynı banka önünde çıkan sıra kavgasını, sağ duyulu yaklaşımı ile büyümeden bitirdi.



Milli Kuvvetler Caddesinde bir banka önünde çıkan tartışmayı polis büyümeden önledi. Halkı sosyal mesafe konusunda yaptığı anonslarla ikaz eden polise banka önünde bekleyen bir vatandaş, başka birinin sıranın önüne geçtiğini ve kendisini defalarca uyarmasına rağmen sıranın sonuna geçmediğini söyledi. Hararetli bir şekilde tartışarak ağız dalaşı yapan kişileri polis sağ duyulu yaklaşımla ikna ederek, yeniden sıraya girmelerini sağladı. - BALIKESİR