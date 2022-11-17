BANKA ÖNÜNE BIRAKILAN ŞÜPHELİ VALİZDEN SU DOLU BİDON ÇIKTI - Son Dakika
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BANKA ÖNÜNE BIRAKILAN ŞÜPHELİ VALİZDEN SU DOLU BİDON ÇIKTI

17.11.2022 02:51

NEVŞEHİR'de banka şubesi önüne bırakılan şüpheli valiz, endişe yarattı.

NEVŞEHİR'de banka şubesi önüne bırakılan şüpheli valiz, endişe yarattı. Fünye ile patlatılan valizden 5 litrelik içi su dolu bidon çıktı.

Belediye Caddesi önündeki banka şubesi önüne bırakılan valizi gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bölge boşaltılırken, sinyal kesici seyyar jammer cihazı ile tedbir alındı. Bomba imha uzmanı polisin kontrollü olarak patlattığı valizden 5 litrelik içi su dolu bidon çıktı. Polis, valizin sahibini tespit etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: BANKA ÖNÜNE BIRAKILAN ŞÜPHELİ VALİZDEN SU DOLU BİDON ÇIKTI - Son Dakika
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