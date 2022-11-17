Belediye Caddesi önündeki banka şubesi önüne bırakılan valizi gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bölge boşaltılırken, sinyal kesici seyyar jammer cihazı ile tedbir alındı. Bomba imha uzmanı polisin kontrollü olarak patlattığı valizden 5 litrelik içi su dolu bidon çıktı. Polis, valizin sahibini tespit etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Banka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BANKA ÖNÜNE BIRAKILAN ŞÜPHELİ VALİZDEN SU DOLU BİDON ÇIKTI - Son Dakika

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