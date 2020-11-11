Banka otoparkına bırakılan çanta ve valiz fünyeyle patlatıldı - Son Dakika

Banka otoparkına bırakılan çanta ve valiz fünyeyle patlatıldı

11.11.2020 19:48
Banka otoparkına bırakılan çanta ve valiz fünyeyle patlatıldı, System.String[]

SİVAS'ta bir bankanın otoparkına bırakılan sırt çantası ile valiz paniğe neden oldu.

SİVAS'ta bir bankanın otoparkına bırakılan sırt çantası ile valiz paniğe neden oldu. Fünye ile patlatılan çanta ile valizden elbise ve okul kitabı çıktı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kadı Burhanettin Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvar'ında meydana geldi. Bulvardaki bir bankanın otoparkına bırakılan sırt çantası ve valizi görenler şüphe üzerine polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Bulvar araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Bomba imha uzmanının özel kıyafetini giymesinin ardından çanta ve valiz fünye bağlanarak patlatıldı. Çanta ve valizden erkek kıyafeti ve okul kitapları çıktı.


Banka otoparkına bırakılan çanta ve valiz fünyeyle patlatıldı
Banka otoparkına bırakılan çanta ve valiz fünyeyle patlatıldı
Banka otoparkına bırakılan çanta ve valiz fünyeyle patlatıldı
Banka otoparkına bırakılan çanta ve valiz fünyeyle patlatıldı
Banka otoparkına bırakılan çanta ve valiz fünyeyle patlatıldı
Banka otoparkına bırakılan çanta ve valiz fünyeyle patlatıldı
Banka otoparkına bırakılan çanta ve valiz fünyeyle patlatıldı

Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Banka otoparkına bırakılan çanta ve valiz fünyeyle patlatıldı - Son Dakika


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