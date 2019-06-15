Son Dakika Haberleri: Banka para nakil aracı devrildi: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Banka para nakil aracı devrildi: 2 yaralı

4 saat önce

Kırşehir'de banka para nakil aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Banka para nakil aracı devrildi: 2 yaralı, System.String[]
Kırşehir'de banka para nakil aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kent merkezinden Kaman'a giden Serkan E. yönetimindeki özel bir bankaya ait zırhlı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Çağırkan köy yolu kavşağında devrildi.
Yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabilen aracın sürücüsü ile yanında bulunan Mehmet K. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası olay yerinde geniş güvenlik tedbiri alan ekipler, araçta bulunan para çantasını muhafaza altına alarak, banka görevlilerine teslim etti.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 11:58 Kaynak: AA
Serkan, Kaman, Kırşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Okul servisinde hayatını kaybeden Alperen'in babasına çok "özel" görev! Mersin'de feci kaza: 2 uzman çavuş hayatını kaybetti Düğün hazırlıkları yapan genç çifti ölüm ayırdı! CHPli vekilden Numan Kurtulmuş'a: Susun, yoksa açıklarım

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 16:29:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Banka para nakil aracı devrildi: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]