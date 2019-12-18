Banka soygun girişimcisi Özbekistan uyruklu şüpheli J.O. Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Banka soygun girişimcisi Özbekistan uyruklu şüpheli J.O. Açıklaması - Son Dakika

Banka soygun girişimcisi Özbekistan uyruklu şüpheli J.O. Açıklaması

6 saat önce

Antalya'da özel banka şubesinde silahlı eylem yapan Özbekistan uyruklu şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Banka soygun girişimcisi Özbekistan uyruklu şüpheli J.O. Açıklaması, System.String[]

Antalya'da özel banka şubesinde silahlı eylem yapan Özbekistan uyruklu şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İfadesinde Hindistan'da görüştüğü bir kişiyle, böbreğini satmak için anlaştığını belirten J.O., "Bana 400 bin dolar gönderecekti. Hatta parayı gönderdiğine dair bana makbuz dahi gönderdi. Para eşimin hesabına gelecekti. Bir gün önce de bu bankaya gelip sorduğumda görevliler, eşimin hesabına gelen bir paranın olmadığını söyledi. Bende, 'o zaman bu dünyada herkes yalancı, dolandırıcı' diye düşündüm ve söz konusu olayı yapmaya karar verdim" diye konuştu.


Antalya'da dün elinde kuru sıkı silahla özel bir banka şubesinde dikkat çekmek amacıyla eylem yapan Özbekistan uyruklu J.O., polis tarafından 2 saatlik bir çalışma sonucu ikna edildi. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan şüpheli "Hürriyeti tehdit ve yağma" suçlamalarından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece ifadesi alınan J.O., daha önce dolandırıldığını söyleyerek, şikayette bulunmasına rağmen hakkını alamadığını belirtti.


"Olaydan sonra kendimi öldürmeyi düşünüyordum"


Ekonomik olarak zor durumda olduğu için bu eylemi gerçekleştirdiğini belirten J.O., ifadesine şöyle devam etti:


"Bankayı soymak, para almak gibi bir amacım yoktu. Özel güvenlik görevlisinin silahını belinden aldığım doğrudur. Olaydan önce gerçek silah edinmek istemiştim ancak bunun mümkün olmadığını anlayınca kurusıkı silahla eylemimi gerçekleştirmeye karar verdim. Bankaya girdikten sonra güvenlikçinin belindeki silahını, elimde bir gerçek silah olsun düşüncesiyle aldım. Ancak bu silahla kimseye zarar vermeyi düşünmedim. Olaydan sonra kendimi öldürmeyi düşünüyordum. Bu bankada eşimin açılmış hesabı vardı, bu sebeple orayı tercih ettim. Bankaya girdikten sonra belediye başkanı, emniyet müdürü, hakim ve benzeri yetkili kim varsa bankaya çağırıp onların aracılığıyla benim paramı dolandıran kişilerin de oraya getirilmesini sağlayıp, paralarımı onlardan almak, bir kısmını eşimin hesabına yatırmak, geri kalan parayla da Özbekistan'da borçlu olduğum kişilerin adına gönderip daha sonra intihar etmek niyetindeydim."


Bir gün önce de aynı banka şubesine gittiğini kaydeden J.O., banka personelinin kendisini tanıdığını söyledi.


"Böbreğimi satmayı düşündüm"


Hindistan'da görüştüğü bir kişiyle, böbreğini satmak için anlaştığını dile getiren J.O., "Bana 400 bin dolar gönderecekti. Hatta parayı gönderdiğine dair bana makbuz dahi gönderdi. Para eşimin hesabına gelecekti. Bir gün önce de bu bankaya gelip sorduğumda görevliler, eşimin hesabına gelen bir paranın olmadığını söyledi. Bende, 'o zaman bu dünyada herkes yalancı, dolandırıcı' diye düşündüm ve söz konusu olayı yapmaya karar verdim" diye konuştu. J.O., ifadesinin alınmasının ardından tutuklanarak, cezaevine sevk edildi. - ANTALYA

Özbekistan, Hindistan, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:19 Kaynak: İHA
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