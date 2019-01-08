Son Dakika Haberleri: Banka Soyguncusu, Polise Ateş Açtı

Banka Soyguncusu, Polise Ateş Açtı

59 dakika önce

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde bir banka şubesindeki çalışanları silahla tehdit ederek kasadaki bir miktar parayı alıp kaçan soyguncu, ara sokaktaki bir otomobili gasp etmeye çalışırken kendisini fark eden polise ateş etti.

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde bir banka şubesindeki çalışanları silahla tehdit ederek kasadaki bir miktar parayı alıp kaçan soyguncu, ara sokaktaki bir otomobili gasp etmeye çalışırken kendisini fark eden polise ateş etti.

Emniyet Caddesi'nde bir banka şubesine gelen silahlı bir kişi, özel güvenlik görevlisinin tabancasını gasbetti. Banka çalışanlarını tehdit edip etkisiz hale getiren soyguncu, kasadaki bir miktar parayı alıp yaya olarak olay yerinden kaçtı. Soyguncu, daha sonra aynı cadde üzerindeki bir ara sokakta bir kadın sürücünün otomobilini gasp etmeye çalıştı.

Bu sırada bölgede bulunan polislerin durumu fark etmesi üzerine soyguncu, kendisini kovalayan polislere de ateş etti. Mermilerden biri park halindeki bir otomobile isabet etti.

Olayın ardından banka şubesine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bankada uzun süre çalışma yürüten olay yeri inceleme ekipleri, çalışmalarını tamamlayarak bölgeden ayrıldı.

Bölgeden yaya olarak kaçan zanlının yakalanmasına çalışılıyor.

Bu arada, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şahsın kar maskeli olarak bankaya geldiğini tespit etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:29 Kaynak: AA

Haliliye, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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