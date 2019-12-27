Banka soyguncusundan polise ilginç sözler Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Banka soyguncusundan polise ilginç sözler Açıklaması - Son Dakika

Banka soyguncusundan polise ilginç sözler Açıklaması

6 saat önce

Avcılar'da bir banka şubesine girerek silahlı soygun yapan kişi, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kapama noktalarından kaçamayınca 155'i arayarak "Kaçamıyorum, teslim oluyorum" dedi.

Banka soyguncusundan polise ilginç sözler Açıklaması, System.String[]

Avcılar'da bir banka şubesine girerek silahlı soygun yapan kişi, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kapama noktalarından kaçamayınca 155'i arayarak "Kaçamıyorum, teslim oluyorum" dedi. Polis şüpheliyi olaya yakın bölgede yakalayıp, teslim aldı.


Olay, Merkez Mahallesi'nde şubesi bulunan özel bir bankada gerçekleşti. Şubeye gelen şüpheli şahıs elindeki silahla birlikte güvenlik görevlisini korkutup bir miktar parayı aldıktan sonra yaya olarak kaçtı. Bankadan panik alarmı alan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri olay yerine kısa sürede ulaştı.


"Kaçamıyorum, teslim oluyorum"


Kısa sürede şüphelinin eşkalini belirleyen polis ilçe giriş ve çıkışlarını abluka altına aldı. Polisin yaptığı çalışmalar sonrasında banka soyguncusu kaçamayacağını anladı. 155 polis ihbar hattını araya soyguncu, "Kaçamıyorum teslim oluyorum" dedi.


Kısa sürede soyguncunun bulunduğu Cihangir Mahallesi'ne ulaşan polis şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen soyguncunun sorgusuna başlandı. - İSTANBUL

Emniyet Müdürlüğü, Avcılar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:06 Kaynak: İHA
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