Banka soygunu şüphelisi tutuklandı

Bayrampaşa'da bir banka şubesinden silahlı soygun gerçekleştirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Davutpaşa'da girdiği bir bankadan silah zoruyla soygun gerçekleştirip kaçarken vatandaşlar tarafından yakalanan Hakan K'nin Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Polis ekipleri 13 Haziran'da Yasin K'nin çantasını silah zoruyla gasbeden şüphelinin Hakan K. olduğunu belirledi. Karakola gelen Yasin K'nin şüpheliyi teşhis etmesi üzerine zanlının evinde yapılan aramalarda gasp olayının gerçekleştiği gün giydiği kıyafetler bulundu.