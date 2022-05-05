Banka soymaya çalışırken sakatlandı, bastonla bir başka işyerinden hırsızlık yaptı - Son Dakika
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Banka soymaya çalışırken sakatlandı, bastonla bir başka işyerinden hırsızlık yaptı

05.05.2022 11:40
Banka soymaya çalışırken sakatlandı, bastonla bir başka işyerinden hırsızlık yaptı

Antalya'da bir bankanın ana kasa dairesine girmeye çalışıp, kaçarken düşerek sakatlanan hırsızlık şüphelisi, bastonla girdiği bir işyerinden bakır kablo çaldı.

Antalya'da bir bankanın ana kasa dairesine girmeye çalışıp, kaçarken düşerek sakatlanan hırsızlık şüphelisi, bastonla girdiği bir işyerinden bakır kablo çaldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir bankanın ana kasa dairesine tırmanarak camını kıran şüpheli, camın ardındaki duvarı görünce ve çevredeki vatandaşların fark etmesiyle telaşa kapıldı. Paniğe kapılarak yaklaşık 3 metre yükseklikten atlayan hırsızlık şüphelisi, ayağını sakatlayarak olay yerinden kaçtı. Bu olaydan bir gün sonra ise aynı cadde üzerinde bir işyerinin kapısı kırılarak, içeriden 3 adet klimaya ait 30 metrelik bakır kablo çalındı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ve görgü şahitlerinin ifadelerine başvuran polis, iki olayın şüphelisini de yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde iki olayın şüphelisinin de İ.A. olduğu tespit edilerek, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli İ.A'nın bastonla yürümeye çalıştığı gözlenirken, işyerini soyarken ise sakat olduğu öğrenildi. Mahkemeye sevk edilen İ.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA

Banka soymaya çalışırken sakatlandı, bastonla bir başka işyerinden hırsızlık yaptı
Banka soymaya çalışırken sakatlandı, bastonla bir başka işyerinden hırsızlık yaptı

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Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Banka soymaya çalışırken sakatlandı, bastonla bir başka işyerinden hırsızlık yaptı - Son Dakika


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