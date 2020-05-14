Banka şubeleri 18 Mayıs Pazartesi günü kapalı olacak

İçişleri Bakanlığı kararına göre, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 15 il şöyle:

Merkezi Genelgesi'nin Mücbir Haller Uygulamasına göre yapılması istenmiştir."

Edimlerinin yerine getirilmesinin son günü 18 Mayıs olan müşterilerin ise

"Kısıtlama kapsamındaki bu 15 ilde yerleşik olan müşteriler bankacılık işlemlerini

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Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 7, motorine ise 12 kuruş indirim geldi