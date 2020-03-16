Banka şubelerinde Korona virüs önlemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Banka şubelerinde Korona virüs önlemi - Son Dakika

Banka şubelerinde Korona virüs önlemi

6 saat önce

Antalya'da yeni tip Korona virüs(KIOvid-19) önlemleri kapsamında bazı bankalar müşterileri içeriye sırayla aldı.

Banka şubelerinde Korona virüs önlemi, System.String[]

Antalya'da yeni tip Korona virüs(KIOvid-19) önlemleri kapsamında bazı bankalar müşterileri içeriye sırayla aldı.


Küresel bir salgın olan yeni tip Korona virüsün(Kovid-19) Türkiye'de de görülmesinin ardından günlük hayatta pek çok işletmede önlemler alınıyor. Bu önlemlerin başında insanların yoğun olarak bulunduğu yerlerde alınan hijyen önlemleri. Antalya'da da bazı banka şubeleri içeride yoğunluk oluşmasını engellemek için sırayla müşterilerinin işlemlerini yaptı. Banka dışında sıraya giren müşteriler, güvenlik görevlisinin yardımıyla birer birer içeri alındı. Ayrıca banka girişlerinde Korona virüs önlemlerini içeren uyarıcı yazılar yer aldı.


Bankada işlem yaptırmaya çalışan vatandaşlardan Uğur İncik, yapılan uygulamanın yerinde olduğunu belirterek, "Kendi sağlığımız kadar başkalarınınkini de düşünmeliyiz. Alınan tedbirler hepimiz için. Biz de elimizden geldiği kadar hijyen kurallarına uymaya çalışıyoruz. İnşallah virüs ülkemizde can kaybına neden olmadan etkisini kaybeder" dedi. - ANTALYA

Türkiye, Antalya, Banka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:22 Kaynak: İHA
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