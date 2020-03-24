Banka şubelerine el dezenfektanları yerleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Banka şubelerine el dezenfektanları yerleştirildi - Son Dakika

Banka şubelerine el dezenfektanları yerleştirildi

6 saat önce

Fatsa Belediyesi dünya genelinde etkisini gösteren korona virüsü (Kovid-19) sebebi ile vatandaşlara yönelik hijyen önlemlerini almaya devam ediyor.

Banka şubelerine el dezenfektanları yerleştirildi, System.String[]

Fatsa Belediyesi dünya genelinde etkisini gösteren korona virüsü (Kovid-19) sebebi ile vatandaşlara yönelik hijyen önlemlerini almaya devam ediyor.


Bu kapsamda 10 tane bankaya ve ATM'lerine bir tane Milli Eğitim Müdürlüğü ve adliye binası girişine el dezenfektanı yerleştirdi. Toplamda 12 istasyona yerleştirilen dezenfektan cihazları, vatandaşların hizmetine sunuldu. Vatandaşlar bu sayede ellerini dezenfekte ederek bankalara ve belirtilen kamu binalarına giriş yapabilecek. El dezenfektan cihazları temizlik görevlileri tarafından günde 3 kez kontrol edilerek vatandaşlara sürekli kullanım imkanı sağlıyor. Cihazlar, vatandaşları mikroplardan arındıracak.


Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar el temizliğinin virüsle mücadelede dikkat edilmesi gereken en iyi önlem olduğunu ifade ederek, "Biz de ilçemizdeki banka şubelerine ve ATM'lere el vatandaşlarımızın el hijyeni için dezenfekte istasyonları kurduk. Tedbirleri ne kadar sıkı tutarsak, tehdit o kadar zayıflar" dedi. - ORDU

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Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:30 Kaynak: İHA

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