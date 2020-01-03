Banka şubesinde silahlı soygun - Son Dakika
Son Dakika Güncel Banka şubesinde silahlı soygun - Son Dakika

Banka şubesinde silahlı soygun

6 saat önce

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesindeki bir banka şubesinde silahlı soygun yapan şüpheli yakalanarak, adliyeye sevk edildi.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesindeki bir banka şubesinde silahlı soygun yapan şüpheli yakalanarak, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro ekipleri, Özlüce Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir banka şubesine gelerek, elindeki tabancayı gösterip yaklaşık 40 bin lira çalan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kurulan özel bir ekiple çalışmaları titizlikle yürüten ekipler, civardaki bütün güvenlik kameralarını inceleyip şüphelinin 34 yaşındaki E.K. olduğunu belirledi.

Dün harekete geçen ekipler, merkez Yıldırım ilçesinde yaptığı operasyonla E.K'yı çaldığı paranın bir kısmıyla beraber yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.K, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

-Yasa dışı kumar borcundan dolayı soygunu yapmış

Şüpheli E.K'nın, internet üzerinden oynadığı yasa dışı bahisten dolayı yüklü miktarda borcu olduğu ve soygunu da bu yüzden işlediği öğrenildi.

Öte yandan E.K'nın, çalınan paranın bir miktarını da yine bu borçları ödemek için kullandığı belirtildi.

Soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı

E.K'nin soygunu gerçekleştirdiği banka şubesinin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntülerde şüphelinin banka görevlisine tabancayı gösterip, paraları çantaya doldurmasını istediği ve ardından kaçtığı görülüyor.

Özlüce Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir banka şubesine tabancayla gelip bir miktar parayı alan şüpheli, bankadan çıkarken içinde bomba olduğunu iddia ettiği siyah çantayı şubeye bırakıp "Hareket ederseniz hepinizi patlatırım" diyerek uzaklaşmış, bunun üzerine polis ekipleri şüpheliyi bulmak için çalışma başlatmıştı. Şüphelinin bankaya içinde bomba olduğunu iddiasıyla bıraktığı çantanın, bomba süsü verilerek kartondan yapılmış bir düzenek olduğu öğrenilmişti.

Banka şubesinde silahlı soygun

Aralık, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:05 Kaynak: AA
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