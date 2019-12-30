Banka şubesinde silahlı soygun (2) - BURSA - Son Dakika
Son Dakika Güncel Banka şubesinde silahlı soygun (2) - BURSA - Son Dakika

Banka şubesinde silahlı soygun (2) - BURSA

6 saat önce

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesindeki bir banka şubesinde silahlı soygun yapıldı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesindeki bir banka şubesinde silahlı soygun yapıldı.

Özlüce Mahallesi'ndeki banka şubesine gelen kapüşonlu şüpheli, elindeki tabancayı gösterip çalışanlardan para istedi.

Bir miktar parayı alan şüpheli, bankadan çıkarken içinde bomba olduğunu iddia ettiği siyah çantayı şubeye bırakıp "Hareket ederseniz hepinizi patlatırım" diyerek uzaklaştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, bomba imha ekipleri ve ambulans sevk edildi.

İncelemede çantada bomba bulunmadığı anlaşılırken şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Banka şubesinde silahlı soygun (2) - BURSA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 07:19 Kaynak: AA
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