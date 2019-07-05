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Banka şubesinde soygun girişiminin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

6 dakika önce

Banka şubesinde soygun girişiminin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktıİSTANBUL - Bayrampaşa'da bir bankaya elindeki silahla soygun yapmak için giren şahıs, içeride bulunanlara korku dolu anlar yaşattı.

Banka şubesinde soygun girişiminin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
İSTANBUL - Bayrampaşa'da bir bankaya elindeki silahla soygun yapmak için giren şahıs, içeride bulunanlara korku dolu anlar yaşattı. Bankadaki görevlinin alarm butonuna basmasıyla paniğe kapılarak olay yerinden koşarak uzaklaşan şahıs, polis ekiplerince olaydan bir gün sonra gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Bayrampaşa'da Muratpaşa Mahallesi, Uluyol Caddesi'ndeki bir bankada geçtiğimiz salı günü 09.40 sıralarında meydana geldi. Bankaya giren giren şapkalı ve gözlüklü bir kişi elindeki poşetin içinden çıkardığı silahla soygun girişiminde bulundu. Silahını bankanın güvenlik görevlisine doğrultarak, güvenlik görevlisinin silahını alıp onu da etkisiz hale getiren şahıs vezneye yöneldi ve görevliye elindeki poşeti para ile doldurmasını istedi. Şahsın silahıyla bankada bulunanlara korku dolu anlar yaşattığı o anlarda bir banka çalışanı alarm butonuna bastı ve şahıs paniğe kapıldı. Neye uğradığını şaşıran şüpheli elindeki silahla banka içerisinde sağa sola koşup para almaya çalıştı fakat amacına ulaşamadan bankadan çıkarak kaçtı. Soygun girişimi sırasında bankada yaşanan panik ise banka güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Olayın ardından Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından soygun girişimiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Ekipler, bankanın güvenlik kamera görüntüleri üzerine yoğunlaştı ve bu sayede şüphelinin eşkalini tespit etti. Polis, Rami Kışla caddesi yönünde kaçtığı öğrenilen şüphelinin olay sırasında giydiği elbiseleri bir çöp konteynerine attığı tespit edilerek, eşyalar üzerinde inceleme çalışması yapıldı. Şüpheli Taner A. olaydan bir gün sonra güvenlik görevlisinden gasp ettiği silahla ile birlikte gözaltına alındı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli Taner A. (43)'nın daha önce de uyuşturucu madde kullanmak suçundan gözaltına alındığı ortaya çıktı.
Bayrampaşa'daki banka soygunu girişiminin sorumlusu olduğu tespit edilen Taner A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Banka şubesinde soygun girişiminin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:23 Kaynak: İHA
Bayrampaşa, Polis, 3. Sayfa
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