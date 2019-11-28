Son Dakika Haberleri: Banka şubesinin çatısında görülen tavus kuşu hayvanat bahçesine teslim edildi
Son Dakika Güncel Banka şubesinin çatısında görülen tavus kuşu hayvanat bahçesine teslim edildi - Son Dakika

Banka şubesinin çatısında görülen tavus kuşu hayvanat bahçesine teslim edildi

6 saat önce

Eskişehir'de bir banka şubesinin çatısında görüldükten sonra ağaca tüneyen tavus kuşu yakalandı.

Banka şubesinin çatısında görülen tavus kuşu hayvanat bahçesine teslim edildi, System.String[]

Eskişehir'de bir banka şubesinin çatısında görüldükten sonra ağaca tüneyen tavus kuşu yakalandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir bankanın çatısında tavus kuşu olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, ağaca çıkan hayvanı, Odunpazarı Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi itfaiye görevlilerinin yardımı ile yaklaşık iki saatlik çalışma sonucu indirdi.

Yakalanan tavus kuşu, bakımı ve barındırılması için Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Müdürlüğüne teslim edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Organize Sanayi Bölgesi, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu, 10 ülkenin ticaret odası başkanıyla buluştu: Hedef 'İstanbul Yatırım Ajansı' kurmak
Macron'dan küstah Türkiye tepkisi: Suriye'ye operasyon yapıp dayanışma beklemesinler Arnavutluk Başkonsolosluğu, ülkede yaşanan deprem nedeniyle Türkiye'nin kucak açmasını bekliyor Cem Uzan, Türkiye'ye dönecek mi? Avukatı açıklama yaptı: Yeniden yargılanması için başvurduk

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 16:09:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Banka şubesinin çatısında görülen tavus kuşu hayvanat bahçesine teslim edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]