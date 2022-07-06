Banka şubesinin önüne bırakılan çanta paniğe neden oldu

Şanlıurfa'da bir bankanın önüne bırakılan şüpheli çanta nedeniyle banka şubesi boşaltıldı. Fünye ile patlatılan çantadan dizüstü bilgisayar çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi üzerindeki bir banka şubesi önünde yaşandı. Bankanın önündeki duyarda şüpheli bir çanta olduğunu görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, bölgeye güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı. Banka şubesi ile Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası binasını boşaltan polisler, bomba imha ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden bomba imha ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından çantayı fünye ile patlattı. İçerisinden dizüstü bilgisayarı çıkan çantanın kim tarafından bırakıldığı araştırılıyor. - ŞANLIURFA