Banka Takipli Hırsızlık Zanlıları Yakalandı

Büyükçekmece'de bir banka şubesinden para çeken iş adamını takip eden ve park halindeki otomobilinin camını kırarak içinde 144 bin lira bulunan çantayı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Büyükçekmece'de bir banka şubesinden para çeken iş adamını takip eden ve park halindeki otomobilinin camını kırarak içinde 144 bin lira bulunan çantayı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, 26 Şubat'ta Büyükçekmece'de bir banka şubesinden para çekmeye gelen iş adamı M.D'yi, 3 şüpheli takip etmeye başladı. Para çektikten sonra otomobili ile bankadan ayrılan iş adamı, şüphelilerce 2 otomobille takip edildi.



Beykent Sanayi Sitesi'ne giden iş adamı M.D, içinde para bulunan çantayı araçta bırakarak ayrıldı. Bir süre sonra aracına dönen M.D, otomobilinin camının kırık olduğunu ve çantasının olmadığını görünce durumu polise bildirdi.



Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine olaya ilişkin çalışma başlattı.



Banka ve olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekip, şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti. Böylece, aracın Bursa'dan kiralık olduğu ve şüphelilerin kimlikleri belirlendi.



Bunun üzerine polis, dün Beylikdüzü'nde şüpheli Fatih Sercan Ç. (28), Burak Ç. (25) ve Metin N'yi (29) yakaladı.



Şüphelilerin, iş adamını bankadan itibaren takip ettikleri, park halindeki aracın camını kırarak çantayı çaldıkları ve otomobille olay yerinden kaçtıkları belirlendi. Olaydan sonra şüpheli Burak Ç'nin, Hadımköy'de bir iş yerinde çalışan nişanlısının yanına gittiği ve bir miktar para verdiği öğrenildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

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