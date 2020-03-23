BANKA VE PTT KUYRUĞUNDA NE SOSYAL MESAFE NE DE 65 YAŞ KURALINA UYDULAR - Son Dakika
Son Dakika Güncel BANKA VE PTT KUYRUĞUNDA NE SOSYAL MESAFE NE DE 65 YAŞ KURALINA UYDULAR - Son Dakika

BANKA VE PTT KUYRUĞUNDA NE SOSYAL MESAFE NE DE 65 YAŞ KURALINA UYDULAR

6 saat önce

59 yaşında olduğunu söyleyen kişi 82 yaşında çıktıHaber-Kamera: Alper KORKMAZ - Veysel TİMDU / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da bugün banka ve PTT şubelerindeki kuyruklarda ne 65 yaş kuralı ne de sosyal mesafeye uyuldu.

59 yaşında olduğunu söyleyen kişi 82 yaşında çıktı

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Veysel TİMDU/ İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da bugün banka ve PTT şubelerindeki kuyruklarda ne 65 yaş kuralı ne de sosyal mesafeye uyuldu.

Avcılar ve Esenyurt'ta yine bazı vatandaşların koronavirüs kapsamında alınan tedbirlere uymadığı görüldü. Esenyurt'ta bankaya giden vatandaşların sosyal mesafe ve 1 metre kuralına uymadığı, 65 yaşından büyük vatandaşlarında sırada beklemesi dikkat çekti. Banka kapısına asılan "65 yaş üstü müşterilerimize yasa gereği işlem yapmayacağız" uyarısı bulunmasına rağmen sırada beklemeye devam etti. 59 yaşında olduğunu söyleyen bir vatandaşın 82 yaşında olduğu ortaya çıktı. Yaşının 59 olduğunu söyleyen kişi daha sonra "82 yaşındayım. Çıkmamam gerektiğini biliyorum ama ben sağlıklıyım" diye konuştu.

PTT ŞUBELERİND EDE KUYRUK VARDI

PTT şubelerinde önünde de uzun kuyruklar olduğu ve " 1 metre kuralına" uyulmadığı görüldü. Bir vatandaş uyardıklarını söylese de kimsenin kuralı dinlemediğini söyledi.

Avcılar'da da bazı vatandaşların "evde kal çağrısına uymayarak parklara ve bahçelere oturmaya geldiği görüldü. Banka ve halk ekmek kuyruğunda bekleyenlerin ise diğer vatandaşların aksine sosyal mesafe ve 1 metre kuralına uydukları görüldü. ekmek kuyruğunda ve banka sırasında bekleyenler 1'er metre aralıklarla sırada bekledi. Ekmek için sırada bekleyen bir vatandaş "Elimizden geldiği kadar önlemlerimizi alıyoruz. Herkes aralıklarla durduk. Evdeyiz zaten dışarı çıkmıyoruz ekmek için çıktım. İş yerimiz 1 hafta izin verdi şuan için izinliyiz evdeyiz" diye konuştu.

BANKA VE PTT KUYRUĞUNDA NE SOSYAL MESAFE NE DE 65 YAŞ KURALINA UYDULAR

Banka, DHA, PTT, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:01 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 8 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar
Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu! Koronavirüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama: Çok şükür iyiyim, inşallah daha da iyi olacak her şey DHA DIŞ Ünlü futbolcu Ronaldo'dan çocuklara dezenfekte
Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı         
12:36
Mustafa Cengiz, 65 yaş üstüne sınırlama getirildiği için görevlerini Yusuf Günay'a devretti Mustafa Cengiz, 65 yaş üstüne sınırlama getirildiği için görevlerini Yusuf Günay'a devretti         
12:35
Oyuncu Demet Özdemir, yasaklara rağmen dışarı çıkanlara isyan etti: Yalvarıyorum önlem alın Oyuncu Demet Özdemir, yasaklara rağmen dışarı çıkanlara isyan etti: Yalvarıyorum önlem alın         
12:33
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti         
12:27
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi         
10:53
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı         
10:32
Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü         
10:13
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı         
09:00
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi         
08:45
Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu         
07:52
Galatasaray'dan ayrılan Babel, Emre Mor ve Nzonzi'nin performansları hayal kırıklığı yarattı Galatasaray'dan ayrılan Babel, Emre Mor ve Nzonzi'nin performansları hayal kırıklığı yarattı         
07:43
Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek         
07:43
Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi         
06:42
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu         
06:35
KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi         
22:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 21:24:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BANKA VE PTT KUYRUĞUNDA NE SOSYAL MESAFE NE DE 65 YAŞ KURALINA UYDULAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]