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'BANKA YÖNETİCİLERİ FETÖ'CÜ, OPERASYON YAPACAĞIZ' DİYEREK DOLANDIRDILAR - Son Dakika

'BANKA YÖNETİCİLERİ FETÖ'CÜ, OPERASYON YAPACAĞIZ' DİYEREK DOLANDIRDILAR

07.01.2022 11:40

MERSİN'in Silifke ilçesinde, telefonla aradıkları A.Ö. (54) adlı kadını, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, "Banka yöneticileri FETÖ'cü. Paranızı bize teslim edin.

MERSİN'in Silifke ilçesinde, telefonla aradıkları A.Ö. (54) adlı kadını, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, "Banka yöneticileri FETÖ'cü. Paranızı bize teslim edin. Operasyon başarılı sonuçlanırsa valilik tarafından size ev hediye edilecek" diyerek para ve ziynet eşyalarını dolandıran 2 şüpheli yakalandı.

Silifke ilçesinde yaşayan A.Ö.'yü telefonla arayan 2 kişi, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, "Banka yöneticileri FETÖ'cü. Operasyon yapacağız, paranızı bize teslim edin. Operasyon sonrasında teslim edeceğiz. Operasyon başarılı sonuçlanırsa valilik tarafından size ev hediye edilecek" dedi. Paniğe kapılan A.Ö., bankadaki parasını çekti. A.Ö., eve gelip kendilerini polis olarak tanıtan 2 şüpheliye 1 altın bilezik, 8 çeyrek altın, 1 yarım altın, 1 cumhuriyet altını, 2 altın yüzük, 1 altın kolye, 66 bin TL, 70 euro ile bin dolar olmak üzere toplam 125 bin TL tutarındaki nakit para ve ziynet eşyasını teslim etti. Durumdan şüphelenen A.Ö., polise giderek yaşadıklarını anlattı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan A.Ö., polise haber verdi. A.Ö., şüphelilerin 40 bin TL daha almak için eve geleceklerini söyledi. Bunun üzerine evin çevresinde önlem alan ekipler, şüpheliler C.G. (30) ve E.İ.?yi (30) parayı aldıkları sırada suçüstü yakalandı.

31 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerden C.G.'nin, 'dolandırıcılık' ve 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak' suçlarından toplam 31 kaydının olduğu, ayrıca Mersin 1.Sulh Ceza Hakimliği'nce ve Ankara Batı 1.Sulh Ceza Hakimliği'nce 3 ayrı 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' dosyalarından hakkında yakalama emri bulunduğu ortaya çıktı. C.G.'nin üst aramasında da bir tabanca ele geçirildi.

E.İ.'nin de benzer dolandırıcılık suçları başta olmak üzere 5 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

'BANKA YÖNETİCİLERİ FETÖ'CÜ, OPERASYON YAPACAĞIZ' DİYEREK DOLANDIRDILAR
'BANKA YÖNETİCİLERİ FETÖ'CÜ, OPERASYON YAPACAĞIZ' DİYEREK DOLANDIRDILAR

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Fetullahçı Terör Örgütü, Mersin, Banka, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: 'BANKA YÖNETİCİLERİ FETÖ'CÜ, OPERASYON YAPACAĞIZ' DİYEREK DOLANDIRDILAR - Son Dakika
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