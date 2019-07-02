Son Dakika Haberleri: Bankacı alacaktan, elektrikçi sermayeden vazgeçsin
Son Dakika Ekonomi Haber

Bankacı alacaktan, elektrikçi sermayeden vazgeçsin

5 dakika önce

Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler, Türkiye enerji sektörünün ödenemeyen ağır banka borçları nedeniyle yaşadığı tıkanmanın, sermayedarların öz sermayelerinden vazgeçmesi, bankaların da alacaklarının bir kısmından vazgeçmesi yoluyla aşılabileceğini ifade etti.

Bankacı alacaktan, elektrikçi sermayeden vazgeçsin, System.String[]
Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler, Türkiye enerji sektörünün ödenemeyen ağır banka borçları nedeniyle yaşadığı tıkanmanın, sermayedarların öz sermayelerinden vazgeçmesi, bankaların da alacaklarının bir kısmından vazgeçmesi yoluyla aşılabileceğini ifade etti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:08 
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akaryakıtta eşel mobil sistemi devrede! Bundan sonra zamlar pompaya yansımayacak Devlet dairesinde başörtülü kadına çirkin saldırı Survivor 2019'un şampiyonu belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin gazetesine yazdı: Bu yüzyılda bunu başaracağız

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 05:13:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bankacı alacaktan, elektrikçi sermayeden vazgeçsin
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]