Bankacı kadına 22 yıl hapis ve 25 milyon TL para cezası - Son Dakika

Bankacı kadına 22 yıl hapis ve 25 milyon TL para cezası

11.11.2020 09:35
Bankacı kadına 22 yıl hapis ve 25 milyon TL para cezası, System.String[]

Trabzon'da özel bir banka şubesinde müşteri ilişkileri yöneticisi olarak çalışırken zimmetine para geçirdiği iddiasıyla yargılanan L.B. (42) adlı bankacı kadın mahkemece 22 yıl hapis ve 25 Milyon TL para cezasına çarptırıldı.

Trabzon'da özel bir banka şubesinde müşteri ilişkileri yöneticisi olarak çalışırken zimmetine para geçirdiği iddiasıyla yargılanan L.B. (42) adlı bankacı kadın mahkemece 22 yıl hapis ve 25 Milyon TL para cezasına çarptırıldı.

2014 yılında Trabzon'da özel bir banka müşterisinin hesabındaki para miktarının eksik olduğunu fark etmesi üzerine bankaya giderek şikayetçi olmasının ardından ilgili bankanın Teftiş Kurulu'nca başlatılan müfettiş incelemesinde, bankada müşteri ilişkileri yöneticisi olarak çalışan L.B. (42) adlı kadının, müşterilerin hesapları üzerinde usulsüz işlemler yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine incelemeyi derinleştiren müfettişler bankacı L.B. adlı kadın hakkında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada L.B. adlı bankacı kadın hakkında 5411 sayılı "Bankacılık Kanunu'na aykırılık" suçundan Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 yıldır devam eden yargılama sonucunda, müşterilerin bilgisi dışında mevduat hesaplarından müşteri talimatı olmadan veya taklit imzalı talimatlarla para transferleri gerçekleştirip bu parayı paravan hesapları kullanarak kasadan çektiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan bankacı L.B. adlı kadın hakkında mahkemece 22 yıl hapis ve 25 Milyon TL para cezası verildi.

Karar duruşmasına bankacı L.B. adlı kadının avukatı katılırken, kendisinin katılmaması üzerine Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi bankacı kadın hakkında yakalama kararı çıkarttı. Mahkemenin verdiği yakalama kararının ardından L.B.'nin arandığı öğrenildi. - TRABZON

Türk Lirası, Trabzon, Kadın, Banka, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bankacı kadına 22 yıl hapis ve 25 milyon TL para cezası - Son Dakika


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