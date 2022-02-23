Bankacı kocanın doktor eşine yaptıkları: Zorla parasını aldı, banka hesaplarına girdi, tehdit etti, dövdü! - Son Dakika

Diş doktoru (30) Eda A., ve bankacı (28) Batuhan Ç., 2019 yılında evlenmeye karar verdi.

Genç çift evlendikten sonra hesaplarında bulunan paralardan dolayı tartışmaya başladı. İddiaya göre Batuhan Ç., eşine araba almak istediğini söyleyerek düğünde takılan altınların bir kısmını bozdurma teklifinde bulundu. x

"NEDEN PARAN OLDUĞUNU SÖYLEMEDİN?"

Ancak Eda A., doktora yaptığını bu nedenle okula yüklü miktarlarda ödeme yapacağını bu nedenle altınları bozdurmak istemediğini söyledi.

Aradan geçen bir süre sonra Batuhan Ç., bu kez eşine evlenmeden önce hesabında yüksek miktarda ziynet eşya ve para olduğunu, bu durumdan kendisine hiç bahsetmediğini söyledi.

Eda A., ise parayı eğitim masrafları için kullanacağını bu yüzden bahsetmediğini belirtti. Ancak genç adam kendisinin bankacı olduğu için öğrenebildiğini, parayı hesapta tutmak yerine vadeli hesapta değerlendirebileceğini söyleyerek eşinden biriktirdiği parayı istemeye başladı.

Eda A., eşinin teklifini kabul etmeyince iddiaya göre aralarında yine tartışmalar yaşanmaya başladı.

PARA VE ALTINLARI ALMAK İÇİN TEHDİT VE DARP

Bunun üzerine Eda A., hesaplarında bulunan paralardan farklı tarihlerde toplamda 65 bin lira verdi. Ancak eşi kendisine tüm paraları göndermesi için sürekli baskıda bulunarak yine iddiaya göre sürekli tehdit ve hakaretler etti.

Batuhan Ç., son olarak eşine devlet bankasında işe girmek için başvuruda bulunduğunu, sürecin olumlu geçtiğini bu nedenle hesaplarındaki tüm paraları kendisine göndererek mal beyanında bulunacağını söyledi. Eda A., daha önceden verdiği paraları istemesine rağmen eşinden alamayınca paraları vermek istemedi.

Batuhan Ç., "Parayı ve altınları vermemenden dolayı işimden olursam seni öldürürüm. Para ve altınları göndereceksin yoksa cenazen çıkar" diyerek tehditler savurdu.

Tehdit ve hakaretlere maruz kalan genç kadın eşinin baskısına dayanamayınca banka kasasında bulunan ziynet eşya ve paraları eşine teslim etti.

Batuhan Ç., bir süre sonra eşinden hesabında bulunan 98 bin lirayı da kendisine göndermesini istedi.

EŞİNİN İNTERNET BANKACILIĞI HESABINA GİRDİ

Genç kadın ne kadar dirense de öfkeli koca internet bankacılığı üzerinden eşinin paralarını kendisine transfer etti.

İkili arasında yaşanan tartışmalar bir süre sonra kavgaya dönüşünce Batuhan Ç., farklı zaman dilimlerinde eşini darp etti.

Mağdur kadın üzerindeki tehdit ve hakaretlere dayanamayarak durumu emniyet güçlerine bildirdi. Eşinin kendisinden zorla paralarını aldığını, ölüm tehditlerine maruz kaldığını kişisel verilerini mesleğinden dolayı izinsiz kullandığını belirterek suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine Batuhan Ç., hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli eşini tehdit etmediğini, zorla parasını almadığını iftiraya maruz kaldığını belirtti.

Savcılık olayla ilgili yürütülen soruşturma sonunda Batuhan Ç.'nin eşine yönelik suçlar nedeniyle 44,5 yıla kadar hapsi isteniyor.