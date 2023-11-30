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Bankacı Seçil Erzan'ı tehdit eden kişinin fotoğrafı tespit edildi - Son Dakika

Bankacı Seçil Erzan'ı tehdit eden kişinin fotoğrafı tespit edildi

Denizbank Levent Büyükdere Caddesi Şubesine ait kamera kayıt görüntülerinde, Seçil Erzan'ı tehdit eden Mojtaba Hakani'nin bankaya giriş ve çıkışına ilişkin fotoğrafı tespit edildi. Bilirkişi raporuna göre, Hakani 6 Mart 2023 tarihinde Erzan'ın makam odasına girmiş ve bir saat sonra ayrılmıştır. Erzan ise ifadesinde, Hakani ile birlikte 14 milyon TL'lik senet imzaladığını ve Süleyman Aslan'dan aldığı parayı geri ödediğini belirtmiştir.

30.11.2023 - 17:32,
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BANKACI Seçil Erzan'ı, tehdit ederek videosunu çektiği ileri sürülen üniversite arkadaşının eşi Mojtaba Hakani'nin bankaya giriş ve çıkışına ilişkin fotoğrafı tespit edildi.

Denizbank Levent Büyükdere Caddesi Şubesine ait kamera kayıt görüntülerinde banka müdürü odasını gösterir toplamda 77 adet güvenlik kamerası görüntüsü incelenerek bilirkişi raporu düzenlenmişti. 1 Mart 2023- 07 Nisan 2023 tarihleri arasındaki kamera kayıtları dökümlerine göre, Seçil Erzan'ı tehdit ederek cep telefonundan videosunu çektiği iddia edilen Mojtaba Hakani, 6 Mart 2023 tarihinde Erzan'ın makam odasına girdiği belirlendi. Raporda, saat 14.31 sıralarında 55-60 yaşlarında kırmızı gömlekli, siyah montlu, kot pantolonlu şahsın (Mojtaba Hakani) müdür odasına giriş yaptığı ve saat 15.32 sıralarında odadan çıkarak ayrıldığı tespitine yer verildi.

"14 MİLYON TL'LİK SENEDİ MOCİ İLE İMZALADIM"

Seçil Erzan iddianamedeki ifadesinde, "Moci diye bahsettiğim kişi Mojtaba Hakani üniversiteden arkadaşımın eşidir. Kendisine bu zamana kadar aldığım paranın çok daha üzerinde ödeme yaptım. Hatta Süleyman Aslan isimli tefeciden Moci ile birlikte gidip 10 milyon TL para aldım. 14 milyon TL para olacak şekilde geri ödedim. Süleyman Aslan'ın Florya'da bir ofisi bulunmaktadır. Süleyman Aslan bu 10 milyon TL parayı Denizbank'taki odamda bana yanında Moci de bulunduğu sırada teslim etti. Karşılığında da 14 milyon TL'lik Moci ile birlikte senet imzaladım. Ancak 14 milyon TL'yi Süleyman Aslan'a elden ödedim. Ayrıca Süleyman Aslan bana 1 milyon 350 bin dolar daha para vermişti. Sonrasında ben 2 milyon 650 bin dolar şeklinde çok daha fazla bir parayı Süleyman Aslan'a ödedim. Bu zamana kadar Süleyman Aslan'a çok fazla faiz ödedim" dediği yer aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bankacı Seçil Erzan'ı tehdit eden kişinin fotoğrafı tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bankacı Seçil Erzan'ı tehdit eden kişinin fotoğrafı tespit edildi - Son Dakika
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