Bankacılar Değerlendirme Toplantısında Bir Araya Geldi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), üye banka genel müdürlerinin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı düzenledi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), üye banka genel müdürlerinin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı düzenledi.



Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın'ın ev sahipliğinde üye banka genel müdürlerinin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda bankacılık sektörünün gündemindeki konular, sektördeki gelişmeler ve yeni yıla ilişkin beklentiler değerlendirildi.



Toplantıda konuşan TBB Yönetim Kurulu Başkanı, Yeni Ekonomik Program'da yer alan enflasyonun düşürülmesi, büyümenin sağlıklı olarak sürdürülmesi ve istihdam artışı sağlanması hedeflerini dikkate aldıklarını belirtti. Aydın, bunların gerçekleştirilmesi amacıyla finansal sektörün büyütülmesi, kaynakların ve kurumların çeşitlendirilmesi için daha fazla çalışacaklarını söyledi.



Bankacılık sektörünün, 2019 yılında öngörülen büyüme hedefinin gerçekleştirilmesinde ekonomik faaliyetin gerektirdiği finansmanı sağlayabilmek için tüm güçleriyle çalıştıklarının altını çizen Aydın; "Özkaynaklarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Yurtdışı borçlanmanın artmasına ve mevduat artışında beklenen hızlanmaya bağlı olarak likidite baskısı azaldıkça, faiz oranlarında aşağı yönlü, kredilerde ise yukarı yönlü bir seyir olacaktır" diye konuştu.



Aydın sözlerine "2019 ve sonrasının büyüme için tehditlerin ve risklerin azaldığı, fırsatların ön plana çıktığı bir dönem olmasını bekliyoruz. Finansal sektörü daha büyük, daha güçlü kılmak için eksikliklerimizi tamamlamaya ve ülkemize destek olmaya devam edeceğiz. Güçlü yanlarımızı geliştirmek, zayıf yanlarımızı güçlendirmek için çaba sarf edeceğiz. İşbirliği ve tecrübemizle en zorları aştık, inanıyoruz ki bundan sonrası daha iyi olacak. Bu vesileyle hepinizin yeni yılını kutlarım" diyerek son verdi. - İSTANBUL

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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