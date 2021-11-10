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BANKACILIĞI BIRAKIP, BABA MESLEĞİ BALIKÇILIĞA DÖNDÜ - Son Dakika

BANKACILIĞI BIRAKIP, BABA MESLEĞİ BALIKÇILIĞA DÖNDÜ

10.11.2021 12:54

SİVAS'ta banka çalışanı Burak Somtaş'ın (30) balıkçılık yapan babası Vahit Somtaş, 2016 yılında vefat etti.

SİVAS'ta banka çalışanı Burak Somtaş'ın (30) balıkçılık yapan babası Vahit Somtaş, 2016 yılında vefat etti. Babasının vefatıyla işlettiği balıkçı dükkanı devredildi. 10 yaşındayken çıraklık da yapan Somtaş, babadan yadigar mesleği yaşatmak için işinden ayrılarak yeniden balıkçı dükkanı açtı.

10 yaşından itibaren babası Vahit Somtaş'ın balıkçı dükkanında çıraklık yaparak büyüyen Burak Somtaş 2014 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü'nü 3'üncülükle bitirdi. Mezun olduktan sonra özel bir bankada işe başlayan Somtaş, önce gişe memuru, daha sonra ise bireysel pazarlama bölümünde uzman olarak görev yaptı. Babası Vahit Somtaş, 2016 yılında karaciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Babasının vefatının ardından ise balıkçı dükkanı devredildi. Bundan üzüntü duyan Somtaş, baba mesleğini sürdürmek amacıyla bankadaki görevinden istifa etti. Yaptığı hazırlıkların ardından 1 ay önce kendi balıkçı dükkanını açarak baba mesleğine dönüş yaptı.

'FARKLI SEKTÖRDE ÇALIŞAMIYORUM'

3 yıl özel bir bankada görev yaptığını söyleyen Somtaş, "Yaklaşık 1,5 yıl gişe görevlisi olarak görev yaptım. Gişe yetkilisi departmanındaki başarılarımdan ve satış tecrübelerimden dolayı banka yetkilileri tarafından bireysel pazarlama bölümüne terfi ettirildim. 1 yıl kadar da pazarlama biriminde deneyimim oldu. Çocukluğumdan itibaren esnaf kültürüyle büyüdüm. Bu iş baba mesleğimdi. Ruhumuza ve vücudumuza bu iş işlemiş. Bankacılık da yapsam, memur da olsam, kravat ve takım elbiseyle de gezsem yapamadım. Bir süreden sonra kendi istek ve beyanımla özel sektörde çalıştığım bankamdan ayrıldım. Hatta bankadan ayrılmamam gerektiğini, başarılı bir personel olduğumu, devam ettiğim sürece müdürlüğe kadar terfi alabileceğimi söylediler. Ama esnaflığı, ticaret yapmayı ve girişimci olmayı çok seviyorum. Rahmetli babam bunu ruhumuza işletti. Onun esnaf disipliniyle büyüdüm. Bana 10 yaşımda anahtarı verip saat 06.30'da dükkanı açtırırdı. Onun disiplini ile yetiştiğimiz için farklı sektörlerde çalışamıyorum" dedi.

Sivas'a günlük taze balık getirmeye çalıştıklarını belirten Somtaş, "Bazı müşterilerimiz Sivas'a hangi günler balık geliyor diye soruyor. Biz de böyle bir durum söz konusu değil. Her gün sosyal medya hesaplarımızdan vatandaşları bilgilendirmek için paylaşım yapıyorum ve günlük taze balık getiriyorum. Günlük 3 saat uyuyarak hayatıma devam ediyorum. Sivas çevresinde deniz yok ama arabamız var. Her gün tezgahımıza temiz ve taze balık getirerek Sivas halkına hizmet vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

BANKACILIĞI BIRAKIP, BABA MESLEĞİ BALIKÇILIĞA DÖNDÜ
BANKACILIĞI BIRAKIP, BABA MESLEĞİ BALIKÇILIĞA DÖNDÜ
BANKACILIĞI BIRAKIP, BABA MESLEĞİ BALIKÇILIĞA DÖNDÜ
BANKACILIĞI BIRAKIP, BABA MESLEĞİ BALIKÇILIĞA DÖNDÜ

Uludağ Üniversitesi, Bursa, Banka, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BANKACILIĞI BIRAKIP, BABA MESLEĞİ BALIKÇILIĞA DÖNDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BANKACILIĞI BIRAKIP, BABA MESLEĞİ BALIKÇILIĞA DÖNDÜ - Son Dakika
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