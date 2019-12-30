Bankacılık aktifleri 4,3 trilyon lirayı aştı - Son Dakika
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Bankacılık aktifleri 4,3 trilyon lirayı aştı

6 saat önce

BDDK verilerine göre Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4 trilyon 355 milyar 69 milyon lira düzeyinde gerçekleştiBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, kasım ayına ilişkin 'Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri' raporu yayımlandı.

Bankacılık aktifleri 4,3 trilyon lirayı aştı, System.String[]

BDDK verilerine göre Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4 trilyon 355 milyar 69 milyon lira düzeyinde gerçekleşti


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, kasım ayına ilişkin 'Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri' raporu yayımlandı.


Rapora göre, kasım sonunda Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4 trilyon 355 milyar 69 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2018 sonuna göre 487 milyar 644 milyon lira arttı.


Bu dönemde, en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 596 milyar 592 milyon lira, menkul değerler 625 milyar 425 milyon lira oldu. 2018 sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 12,6, menkul değerler toplamı yüzde 30,9 ve krediler toplamı da yüzde 8,4 arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 5,23 oldu. - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:23 Kaynak: İHA
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