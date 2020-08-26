Bankacılık dışı finans sektörü KOBİ'lere desteğini sürdürüyor - Son Dakika

Bankacılık dışı finans sektörü KOBİ'lere desteğini sürdürüyor

Finansal Kurumlar Birliği (FKB), faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketlerinin 2020 yılı 6 aylık konsolide verilerini açıklandı.

Bankacılık dışı finans sektörü KOBİ'lere desteğini sürdürüyor, System.String[]

Finansal Kurumlar Birliği (FKB), faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketlerinin 2020 yılı 6 aylık konsolide verilerini açıklandı.

FKB'nin temsil ettiği üç sektörün 2020 yılı 6 aylık konsolide verilerine göre, aktif toplamı 125 milyar TL, öz kaynak büyüklüğü 25 milyar TL, müşteri sayısı 3 milyon olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Aynur Eke, söz konusu sektörlerin salgının da etkisiyle yaşanan ekonomik dalgalanmalardan geçen yıllara kıyasla daha fazla etkilendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ekonomik olarak zorlu geçen yıla rağmen Birliğimizin temsil ettiği finansal kiralama, faktoring ve finansman sektörlerini daha verimli hale getirmek ve ekonomiye verdikleri katkıyı artırmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu zorlu dönemde herkese görev düşüyor. Bu yaklaşımla özellikle KOBİ'lere sunduğumuz finansman kaynağını artırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. KOBİ'lere sağladığımız destek ile ticaretin çarkları dönmeye devam ediyor. Reel sektöre daha faydalı olmak adına sektörlerimizle birlikte sık sık istişarelerde bulunuyoruz. Özellikle vurgulamak istiyorum ki salgın dönemi ve sonrasında açıklanan ekonomik paketler, normalleşme döneminde birçok KOBİ'yi sevindirdi."

Ekonomi yönetiminin ortaya koyduğu bu çalışmalarla birlikte, sektörlerdeki iş hacimlerinde yaşanan artışın, gelecek adına herkesi umutlandırdığını aktaran Eke, "2020'nin ilk yarısında pandemi nedeniyle dengelenme süreci sekteye uğramış da olsa, ikinci çeyrekte toparlanma var. Yılın ikinci yarısında ise beklediğimiz yasal düzenlemelerle birlikte sektörlerimizin ivme kazanacağını düşünüyorum.Söz konusu düzenlemeler sayesinde, Birliğimizin geliştirdiği finansmana erişim yöntemleriyle KOBİ'lerimize, dolayısıyla ülke ekonomimize kattığımız değeri daha da artıracağımıza inanıyorum. Türkiye her yıl büyümesine devam etmek durumunda. Banka dışı finans kesimi de bu büyümeyi desteklemek adına var gücüyle çalışıyor. Bizler her zaman şunu söylüyoruz, bankaların üzerindeki fonlama sorumluluğunu paylaşarak, reel sektöre sağladığımız desteği büyütebiliriz." ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de doğal gaz keşfi

Eke, Fatih sondaj gemisinin 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna-1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş olmasını büyük bir gururla takip ettiklerini belirterek, "Ülkemizi enerjide dışa bağımlılıktan kurtaracak, tarihimizin en büyük doğal gaz keşfinin ülkemiz ekonomisine de büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bulunan rezervin Türkiye'nin 7 yıllık doğal gaz ithalatına eş değer olduğu düşünüldüğünde, cari açığın azaltılmasına doğrudan bir etkisi olacaktır." dedi.

Banka dışı finans kesiminin üretime destek olmak istediğini belirten Aynur Eke, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Birliğimiz çatısı altındaki sektörlerimiz reel sektöre sürdürülebilir büyüme için kaynak sağlamaya devam edecek. Birliğimizin geliştirdiği finansmana erişim yöntemleriyle KOBİ'lerimize, dolayısıyla ülke ekonomimize kattığımız değeri daha da artıracağımıza inanıyorum. FKB olarak üyelerimizin dijital dönüşüm yolundaki çabalarını yasal düzenleme taleplerini takip ediyor ve bu dönüşümün iş süreçlerini daha güvenli ve süratli hale getireceğini, reel kesimin finansmana erişimini kolaylaştıracağını görüyoruz. Dijital dönüşüm çerçevesinde finansmana erişimi kolaylaştırma yönünde Avrupa'daki uygulamaları inceleyerek ülkemize uygun özgün modeller geliştiriyoruz.

Dijital platformlar üzerinden müşteriye finansman sağlayabilirsek, hem tüm Türkiye'ye ulaşma fırsatımız olacağını hem de sektörümüze yeni oyuncuların katılacağını düşünüyoruz. Böylelikle bu gelişmelerle birlikte, sektörün büyümesini umuyoruz ve stratejilerimizi dijital dönüşüm üzerine kuruyoruz. FKB üyeleri olarak, çoğunluğunu KOBİ'lerin oluşturduğu Türkiye ekonomisinin can damarı olan sektörlere katma değer sunuyoruz. Bu bakımdan, hükümetimizin aldığı tedbirler kapsamında bankacılık dışı finans kesiminin de düzenlemelerde yer almasının, piyasada tedarik zincirinin kesintisiz devamı ve istihdamın artırılması için önemini vurgulamak istiyorum."

Giresun'da zarar gören KOBİ'lere FKB'den destek

Aynur Eke, Giresun'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diledi ve "Yönetim Kurulumuz, felaketin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme imkanları olumsuz etkilenen bankacılık dışı finans müşterilerinin borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi hususunda FKB üye şirketlerine tavsiyede bulunulmasına karar verdik." ifadelerini kullandı.

FKB çatısı altında temsil edilen üç sektörün finansal performansına ilişkin bilgi veren Eke, şunları kaydetti:

"Finansal Kurumlar Birliği olarak en büyük önceliklerimizden biri Ticaret Zinciri Finansmanı'nı KOBİ'lerimizin aktif şekilde kullanması. Her platformda bunu anlatarak sistemin yayılımını sağlamaya büyük önem veriyoruz. Türkiye'nin geleceği adına atılmış en önemli dijital sistemlerden biri olarak bu platformu görüyoruz. Sektörlerimizin rakamlarına baktığımızda ise, 2020 yılının ilk yarısında, Finansal Kiralama sektörümüzün alacaklarının 52 milyar TL seviyelerine ulaştığını görüyoruz.

Sektörün aktif büyüklüğü de 63 milyar TL'yi geçmiş durumda. Faktoring sektörüne baktığımızda, işlem hacminin 60 milyar TL, alacaklarının ise 33 milyar TL seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Sektörün aktif büyüklüğü 36 milyar TL olup, öz kaynakları ise 8,5 milyar TL seviyelerinde gerçekleşti. Finansman şirketlerimizin işlem hacmi ilk çeyreğe oranla artış göstererek 10 milyar TL seviyesinde. Aktif büyüklüğü 25,5 milyar TL seviyelerinde, mikro kredilerde pazara giren yeni üyelerimizle müşteri sayısı 2 milyon 875 bin, sektörün alacak büyüklüğü ise 21 milyar TL olarak gerçekleşmiştir."

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 12:31

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bankacılık dışı finans sektörü KOBİ'lere desteğini sürdürüyor - Son Dakika Ekonomi
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