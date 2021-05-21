Bankacılık dışı finansın ilk çeyrek işlem hacmi 60,8 milyar lira oldu - Son Dakika

Bankacılık dışı finansın ilk çeyrek işlem hacmi 60,8 milyar lira oldu

21.05.2021 11:24
Bankacılık dışı finansın ilk çeyrek işlem hacmi 60,8 milyar lira oldu, System.String[]

Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) çatısı altındaki faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketlerinin ilk çeyrekteki işlem hacmi 60,8 milyar lira olurken, müşteri sayısı 2,5 milyona çıktı.

Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) çatısı altındaki faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketlerinin ilk çeyrekteki işlem hacmi 60,8 milyar lira olurken, müşteri sayısı 2,5 milyona çıktı.

FKB'den yapılan açıklamada, faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketlerinin 2021 ilk çeyrek konsolide verileri açıklandı.

Buna göre, FKB çatısı altındaki üç sektörün ilk çeyrek işlem hacmi 60,8 milyar TL, aktif toplamı 164 milyar TL, öz kaynak büyüklüğü 28,9 milyar TL, müşteri sayısı ise 2,5 milyon olarak gerçekleşti.

Açıklamada verilere ilişkin değerlendirmeleri yer alan FKB Başkanı Aynur Eke, küresel salgının ekonomiye, tedarik zincirlerine, ticarete, KOBİ'lere ve yatırımlara olumsuz etkilerinden bahsederek, ekonomi yönetiminin ortaya koyduğu para politikalarının, mali politikaların ve destek paketlerinin ekonomiye can suyu sağladığını bildirdi.

Eke, "FKB olarak biz de üretimin ve ticaretin Türkiye'nin büyümesine sağladığı katkıyı sürdürülebilir kılmak adına üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya gayret ettik. Finansmana erişimi kolaylaştırmak, en önemlisi etkisini genişletmek üzere tüm imkanlarımızı seferber ettik." ifadelerini kullandı.

Yaşanan olağanüstü sürece rağmen sektörlerin gelişimini sürdürmesi adına dijital yatırımlara devam ettiklerini kaydeden Eke, şu açıklamalarda bulundu

"FKB olarak, dijital dönüşüm çerçevesinde finansmana erişimi kolaylaştırmak için dünyadaki uygulamaları inceleyerek, Türkiye'ye uygun ve özgün modeller geliştiriyoruz. Finansman hizmetlerimizle tüm Türkiye'ye erişebilmenin ve sektörlerimizde büyümenin yolu, dijital platformlar üzerinden müşteriye finansman sağlayabilmekten geçiyor. Buradan hareketle, finans sektörüne özel ilk bulut hizmeti olan FKBulut Ortak Veri Merkezi'nin kurulum çalışmalarını yılın ilk çeyreğinde içinde tamamladık. Aynı zamanda üyelerimizin alt yapı taşıma ve geçiş sürecini de başlattık."

"Bankacılık dışı finans sektörü Türkiye ekonomisine büyüyerek değer katıyor"

Aynur Eke, FKB çatısı altında temsil edilen üç sektörün ilk çeyrek finansal performansına ilişkin bilgi vererek, finansal kiralama sektörünün alacaklarının 60,5 milyar TL seviyelerinde olduğunu bildirdi.

Sektörün aktif büyüklüğünün 76,5 milyar lira olarak gerçekleştiğini kaydeden Eke, faktoring sektörünün işlem hacminin 41,8 milyar TL seviyelerine ulaştığını, alacaklarının ise 42 milyar TL seviyelerinde olduğunu anlattı.

Eke, sektörün aktif büyüklüğünün 46 milyar TL olduğunu ve öz kaynaklarının 9,4 milyar TL seviyelerinde gerçekleştiğini kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Finansman şirketlerimizin işlem hacmi 12,2 milyar TL seviyesinde. Aktif büyüklüğü 41,6 milyar TL seviyelerinde, mikro kredilerde pazara giren yeni üyelerimizle müşteri sayısı 2,4 milyon, sektörün alacak büyüklüğü ise 36,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Sektörlerimizin bu rakamlarını değerlendirdiğimizde ise 2021'in ilk çeyreğinde özellikle işlem hacminde artışlar dikkat çekiyor. İlk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre, finansal kiralama sektörü yüzde 60, finansman sektörü yüzde 133, faktoring ise yüzde 27 büyüme kaydetmiştir."

Eke, faktoring sektörünün işlem hacminin yüzde 86,5 yurt içi, yüzde 13,5 ihracat-ihracat faktoringinden oluştuğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Finansal kiralama sektöründe yeni işlemlerde yaklaşık yüzde 22 payı olan diğer makine ve ekipmanlar sektörü, geçen döneme göre yüzde 11 artış göstermiştir. Yüzde 6'lık paya sahip gayrimenkul sektörü de geçen döneme göre yüzde 11 azalma göstermiştir. Finansman sektörümüzde yeni işlemlerinin yüzde 89'u taşıt kredisi, yüzde 11'i mikro kredilerden oluşmuştur. Geçen yılın aynı döneminde ise taşıt kredileri oranı yüzde 75, mikro krediler ise yüzde 25 seviyelerindeydi. Mikro kredilerdeki yüzde 14'lük azalma, ticari taşıt kredilerine yüzde 12'lik artış, bireysel taşıt kredilerine yüzde 2'lik artış olarak yansımıştır."

Eke, 3 sektörün takipteki alacaklar oranlarında geçen yılın aynı dönemine göre finansal kiralama sektöründe 1,9, faktoringde 1,6, finansmanda ise 4,6 puan iyileşme sağlandığını aktardı.

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Türk Lirası, Ekonomi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bankacılık dışı finansın ilk çeyrek işlem hacmi 60,8 milyar lira oldu - Son Dakika Ekonomi


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