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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararı ile bireysel kredi kartları için asgari ödeme oranı...
6 saat önce
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararı ile bireysel kredi kartları için asgari ödeme oranı yüzde 20'ye indirildi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararı ile bireysel kredi kartları için asgari ödeme oranı yüzde 20'ye indirildi
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 07:06 Kaynak: AA
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