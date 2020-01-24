Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyesi Beytullah Yazar vefat etti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyesi Beytullah Yazar vefat etti - Son Dakika Ekonomi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyesi Beytullah Yazar vefat etti

11 dakika önce

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyesi Beytullah Yazar, bugün Tekirdağ'da toprağa verilecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyesi Beytullah Yazar vefat etti, System.String[]

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyesi Beytullah Yazar, bugün Tekirdağ'da toprağa verilecek.

Kurumun internet sitesinde yayımlanan duyuruda, Kurul Üyesi Beytullah Yazar'ın dün vefat ettiği ve cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip Tekirdağ Malkara Elmalı Köyü'nde defnedileceği bildirildi.

Elmalı Köyü, Tekirdağ, Malkara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:00 Kaynak: AA
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