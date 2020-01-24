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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyesi Beytullah Yazar vefat etti
11 dakika önce
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyesi Beytullah Yazar, bugün Tekirdağ'da toprağa verilecek.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:00 Kaynak: AA
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyesi Beytullah Yazar, bugün Tekirdağ'da toprağa verilecek.
Kurumun internet sitesinde yayımlanan duyuruda, Kurul Üyesi Beytullah Yazar'ın dün vefat ettiği ve cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip Tekirdağ Malkara Elmalı Köyü'nde defnedileceği bildirildi.
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