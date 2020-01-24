Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyesi Yazar'ın cenazesi defnedildi - Son Dakika

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyesi Beytullah Yazar'ın cenazesi, Tekirdağ'da toprağa verildi.

Dün vefat eden Yazar için Malkara ilçesi Elmalı Mahallesi'ndeki camide cenaze töreni düzenlendi. Yazar'ın yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Beytullah Yazar'ın cenazesi, Tekirdağ Müftüsü İsmail İpek'in ikindi namazını müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.