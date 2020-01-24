Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyesi Yazar'ın cenazesi defnedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyesi Yazar'ın cenazesi defnedildi - Son Dakika

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyesi Yazar'ın cenazesi defnedildi

6 saat önce

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyesi Beytullah Yazar'ın cenazesi, Tekirdağ'da toprağa verildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyesi Beytullah Yazar'ın cenazesi, Tekirdağ'da toprağa verildi.

Dün vefat eden Yazar için Malkara ilçesi Elmalı Mahallesi'ndeki camide cenaze töreni düzenlendi. Yazar'ın yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Beytullah Yazar'ın cenazesi, Tekirdağ Müftüsü İsmail İpek'in ikindi namazını müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyesi Yazar'ın cenazesi defnedildi

Malkara ilçesi, Tekirdağ, Elmalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:01 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kartopu oynarken kafasına düşen taşla ölen Metehan son yolculuğuna uğurlandı
Ordu'da cenazelerini bekleyen aileye başka birinin cenazesi gönderildi Soylu'dan deprem sonrası sosyal medya uyarısı: Tahkikat başlatacağız Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ'da deprem olacağını 4 ay önce söylemişti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 02:39:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyesi Yazar'ın cenazesi defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]