Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyesi Yazar'ın cenazesi defnedildi - Son Dakika

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyesi Yazar'ın cenazesi defnedildi
6 saat önce
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyesi Beytullah Yazar'ın cenazesi, Tekirdağ'da toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:01 Kaynak: AA
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyesi Beytullah Yazar'ın cenazesi, Tekirdağ'da toprağa verildi.
Dün vefat eden Yazar için Malkara ilçesi Elmalı Mahallesi'ndeki camide cenaze töreni düzenlendi. Yazar'ın yakınları, burada taziyeleri kabul etti.
Beytullah Yazar'ın cenazesi, Tekirdağ Müftüsü İsmail İpek'in ikindi namazını müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
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