Türkiye'nin ilk dijital mevduat bankası kuruluyor! - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk dijital mevduat bankası kuruluyor!

05.10.2022 14:22
Türkiye'nin ilk dijital mevduat bankası kuruluyor!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), FUPS Bank A.Ş.'nin kuruluşuna izin verdi. İşte ayrıntılar...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 29 Eylül 2022 tarihli ve 31968 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, 1.5 milyar TL kuruluş sermayeli ve "FUPS Bank A.Ş." unvanlı bir dijital mevduat bankası kurulmasına izin verildi. Söz konusu karar, Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik kapsamında verilen ilk dijital mevduat bankası kuruluş izni niteliğini taşıyor.  İşte ayrıntılar…

FUPS Bank, Türkiye'nin ilk dijital mevduat bankası oldu

FUPS Bank A.Ş.'nin yüzde 99'undan fazlasına sahip olması öngörülen kurucusu konumundaki Lydians Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 10 Eylül 2020 tarih ve 10952/20551 sayılı karar ile yetkilendirilmiş lisanslı bir elektronik para kuruluşu ve "FUPS" markası adı altında faaliyet gösteriyor.

Türkiye'nin ilk dijital mevduat bankası kuruluyor!

Bu bağlamda, finansal teknoloji dünyasının yakından tanıdığı FUPS, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve Principal statüde VISA üyesi olmasının yanı sıra, Payment Card Industry (PCI) ve Data Security Standart (DSS) sertifikasyonlarına da sahip bulunuyor.

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Ödeme hizmetleri ve elektronik para sektöründe "Seç Seç", "İkili Hesap", "Böl Böl" ve "QR Kart" gibi kullanıcı dostu inovasyonlara imza atan FUPS'un bankacılık sektöründe de Türkiye'nin ilk dijital mevduat bankası olarak yenilikçi uygulamaların önünü açması bekleniyor.

Kuruluş izni verilen FUPS Bank A.Ş., BDDK'dan faaliyet izni almasını müteakip Bankacılık Kanunu ve ilgili Yönetmelik tarafından izin verilen tüm bankacılık işlemlerini yalnızca dijital kanallardan gerçekleştirebilecek.

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Kaynak: Shiftdelete

Türkiye, Eylül, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Türkiye'nin ilk dijital mevduat bankası kuruluyor! - Son Dakika

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