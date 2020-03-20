Son Dakika › Ekonomi › Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, finansal kuruluşların müşterilerini mağdur etmemesi... - Son Dakika Ekonomi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, finansal kuruluşların müşterilerini mağdur etmemesi...
6 saat önce
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, finansal kuruluşların müşterilerini mağdur etmemesi konusunda güçlü tavsiye kararı aldı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, finansal kuruluşların müşterilerini mağdur etmemesi konusunda güçlü tavsiye kararı aldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:26 Kaynak: AA
Son Dakika Trump'tan yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu: Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek