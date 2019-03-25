Bankacılık endeksi baskı altında
1 saat önce
Cuma gününün ardından bankacılık endeksindeki satış baskısı bugün de devam ediyor.
Cuma gününün ardından bankacılık endeksindeki satış baskısı bugün de devam ediyor. Endekste son iki işlem günündeki toplam kayıp yüzde 11'i geçerken uzmanlar BDDK ve SPK soruşturmalarının baskıyı artırdığını belirtiyor.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:55
Erzincan'da Trafik Kazası: 11 Kişi Yaralandı
Dolar Yeni Haftaya Nasıl Başladı? İşte Son Durum
2018 Yılı İşsizlik Oranı Belli Oldu
Şampiyon Yarış Atı İcradan Satılacak