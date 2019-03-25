Son Dakika Haberleri: Bankacılık endeksi baskı altında

Bankacılık endeksi baskı altında

1 saat önce

Cuma gününün ardından bankacılık endeksindeki satış baskısı bugün de devam ediyor.

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Cuma gününün ardından bankacılık endeksindeki satış baskısı bugün de devam ediyor. Endekste son iki işlem günündeki toplam kayıp yüzde 11'i geçerken uzmanlar BDDK ve SPK soruşturmalarının baskıyı artırdığını belirtiyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:55 

Ekonomi
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