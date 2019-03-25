Bankacılık endeksi baskı altında

Cuma gününün ardından bankacılık endeksindeki satış baskısı bugün de devam ediyor.

Cuma gününün ardından bankacılık endeksindeki satış baskısı bugün de devam ediyor. Endekste son iki işlem günündeki toplam kayıp yüzde 11'i geçerken uzmanlar BDDK ve SPK soruşturmalarının baskıyı artırdığını belirtiyor.

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