Bankacılık It Yönetiminde Yeni Dönem
40 dakika önce
IBM Türk Finansal Servisler Ülke Lideri Aydın Gülçür, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
IBM Türk Finansal Servisler Ülke Lideri Aydın Gülçür, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Bankacılık IT yönetiminde yeni bir dönemin kapılarının aralandığını belirten Gülçür, bu süreç alınması gereken tedbirler ve atılması gereken adımlar hakkında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:04
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