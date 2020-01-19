Bankacılık It Yönetiminde Yeni Dönem - Son Dakika
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Bankacılık It Yönetiminde Yeni Dönem

40 dakika önce

IBM Türk Finansal Servisler Ülke Lideri Aydın Gülçür, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

IBM Türk Finansal Servisler Ülke Lideri Aydın Gülçür, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.


Bankacılık IT yönetiminde yeni bir dönemin kapılarının aralandığını belirten Gülçür, bu süreç alınması gereken tedbirler ve atılması gereken adımlar hakkında konuştu.

Bankacılık It Yönetiminde Yeni Dönem

Aydın, TV, Sektörel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Wise.tv

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:04 
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