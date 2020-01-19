Bankacılık It Yönetiminde Yeni Dönem

IBM Türk Finansal Servisler Ülke Lideri Aydın Gülçür, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.



Bankacılık IT yönetiminde yeni bir dönemin kapılarının aralandığını belirten Gülçür, bu süreç alınması gereken tedbirler ve atılması gereken adımlar hakkında konuştu.