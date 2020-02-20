Son Dakika › Politika › Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul... - Son Dakika
Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul...
7 saat önce
Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:52 Kaynak: İHA
Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. - ANKARA
Son Dakika CHP'li Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Hekimoğlu dizisindeki yatak sahnesine TBMM'de tepki gösterdi Davutoğlu'ndan Abdullah Gül'e "siyasal İslam" tepkisi: Ezberci buluyorum İYİ Partili Vekil, ayakkabısını paylaştı: Koltuk değil ayakkabı eskitiyoruz Yeni partinin ertelenmesi Babacan'ı kızdırınca, devreye Abdullah Gül girdi