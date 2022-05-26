Bankacılık Kanunu teklifi, muhalefetin itirazlarına rağmen TBMM'den geçerek yasalaştı - Son Dakika
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Bankacılık Kanunu teklifi, muhalefetin itirazlarına rağmen TBMM'den geçerek yasalaştı

26.05.2022 22:05
Bankacılık Kanunu teklifi, muhalefetin itirazlarına rağmen TBMM'den geçerek yasalaştı

Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri tamamlandı. Muhalefetin itirazlarına rağmen teklif, Meclis Genel Kurulu'nda AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edilerek, yasalaştı.

Kabul edilen yasaya göre, kredi kuruluşları nezdinde resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki tüm mevduat ve katılım fonları, Tasarrufu Mevduatı Sigorta Fonu tarafından sigorta edilecek. Sigortaya tabi olacak mevduat ve katılım fonlarının kapsam ve tutarı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası ve kurulun olumlu görüşü alınmak suretiyle Fon Kurulu tarafından belirlenecek.

MEVDUAT, KATILIM FONU VE HESAPLAR SİGORTAYA TABİ DEĞİL

İlgili kredi kuruluşunun hâkim ortakları ya da nitelikli pay sahiplerine, bunların kontrolünde bulunan tüzel kişilere, gerçek kişi hâkim ortakların ana, baba, eş ve velayet altındaki çocuklarına ait mevduat ve katılım fonu ile diğer hesapları; İlgili kredi kuruluşunun yönetim veya müdürler kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ile bunların tek başına veya birlikte kontrol ettiği tüzel kişiler ve ortaklıklar ile ana, baba, eş ve velayet altındaki çocuklarına ait mevduat ve katılım fonu ile diğer hesaplar; Fon Kurulu tarafından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) görüşü alınmak suretiyle belirlenen diğer mevduat, katılım fonu ve hesaplar sigortaya tabi olmayacaktır.

TMSF'DEKİ MÜDÜRLÜK SAYISI ARTIRILACAK

TMSF'nin idari yapılanmasındaki görev dağılımı, artan iş yükünün etkin ve süreçleri hızlandıracak şekilde yürütülmesi için kurulacak yeni daireler vasıtasıyla değiştirilecek, ihtiyaca binaen müdürlük sayısı artırılacak.

SIRA CETVELİNE İTİRAZ SÜRESİ 15 GÜN

Finansal kiralama sözleşmelerinin ticari ve iktisadi bütünlük kapsamına alınması ve ihale bedeline isabet eden tutarın sıra cetveli kesinleşmeden ödenebilecek; sıra cetveline itiraz süresi, sıra cetvelinin Resmi Gazetede yayımlanmasından itibaren 15 gün olacaktır.

TERÖR ÖRGÜTÜ İRTİBATLILARI PAY ALAMAYACAK

Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle cezalandırılmasına karar verilenler ve bu nedenle hakkında müsadere kararı verilmiş olanlar da bu dağıtımdan pay alamayacak ve bunlara düşen pay Hazineye ödenecektir. TMSF'nin kayyımlık görevini yürüttüğü şirketlerin genel kurullarının yetkileri, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olunmaksızın TMSF tarafından kullanılabilecek. Şirket varlıklarının ticari ve iktisadi bütünlük yoluyla satışına karar verilmesi halinde Fon Kurulu, geçmiş dönem borçlarını, bu borçların FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olmayan kişilerle gerçek mal veya hizmet ilişkisine dayanması ve Bankacılık Kanunu'nun 'Fonun alacaklarının tahsiline ilişkin diğer yetkiler' başlıklı maddesinde belirtilen koşulları karşılaması şartıyla ihale bedelinden ödemeye veya ihale alıcısına ödettirmeye yetkili olacak.

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Kaynak: İHA

Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Finans Bankacılık Kanunu teklifi, muhalefetin itirazlarına rağmen TBMM'den geçerek yasalaştı - Son Dakika


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