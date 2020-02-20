Bankacılık kanunu yasalaştı
20 dakika önce
Finansal piyasalara ilişkin yenilikler içeren Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
Finansal piyasalara ilişkin yenilikler içeren Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:13
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