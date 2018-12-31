Son Dakika Haberleri: Bankacılık kârı kasımda 50 milyarı aştı

Bankacılık kârı kasımda 50 milyarı aştı

1 saat önce

BDDK verilerine göre, bankacılık net karı kasım ayı sonunda 50 milyar 695 milyon TL oldu.

Bankacılık kârı kasımda 50 milyarı aştı, System.String[]
BDDK verilerine göre, bankacılık net karı kasım ayı sonunda 50 milyar 695 milyon TL oldu. Mevduat oranı ise 2017 yıl sonuna göre yüzde 16,6 artışla 1 trilyon 995 milyar TL'ye çıktı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:10 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dış Ticaret Açığı Kasım'da Yüzde 89,8 Azaldı Bankacılık Sektörünün Karı 50 Milyar Lirayı Geçti

Son Dakika! Suda Yüzde 15 İndirim Yarın Başlıyor HSBC Genel Müdürü Hakkında, 'Cumhurbaşkanı'na Hakaretten' Soruşturma Açıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 16:06:16. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bankacılık kârı kasımda 50 milyarı aştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]