Bankacılık kârı kasımda 50 milyarı aştı

BDDK verilerine göre, bankacılık net karı kasım ayı sonunda 50 milyar 695 milyon TL oldu.

BDDK verilerine göre, bankacılık net karı kasım ayı sonunda 50 milyar 695 milyon TL oldu. Mevduat oranı ise 2017 yıl sonuna göre yüzde 16,6 artışla 1 trilyon 995 milyar TL'ye çıktı.

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