Son Dakika Haberleri: Bankacılık sektörü 9 ayda 36,2 milyar TL kar etti
Son Dakika Ekonomi Bankacılık sektörü 9 ayda 36,2 milyar TL kar etti

Bankacılık sektörü 9 ayda 36,2 milyar TL kar etti

1 saat önce

BDDK verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü eylül sonu itibarıyla 4 trilyon 272 milyar 769 milyon liraya; sektörün net karı ise 9 ayda 36 milyar 152 milyon liraya ulaştı.

Bankacılık sektörü 9 ayda 36,2 milyar TL kar etti, System.String[]

BDDK verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü eylül sonu itibarıyla 4 trilyon 272 milyar 769 milyon liraya; sektörün net karı ise 9 ayda 36 milyar 152 milyon liraya ulaştı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07 
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