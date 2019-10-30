Bankacılık sektörü 9 ayda 36,2 milyar TL kar etti
1 saat önce
BDDK verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü eylül sonu itibarıyla 4 trilyon 272 milyar 769 milyon liraya; sektörün net karı ise 9 ayda 36 milyar 152 milyon liraya ulaştı.
BDDK verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü eylül sonu itibarıyla 4 trilyon 272 milyar 769 milyon liraya; sektörün net karı ise 9 ayda 36 milyar 152 milyon liraya ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07
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