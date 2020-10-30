BIST100 yüzde 1.30 düştü, dolar 8.36 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 1.30 düştü, dolar 8.36 lirada

30.10.2020 17:41
BIST100 yüzde 1.30 düştü, dolar 8.36 lirada, System.String[]

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre 6.9 büyüklüğünde depremin Ege'yi sarstığı haftanın son işlem gününde, Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,095 ve 1,120 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 1.30 düşüşle 1,112.37 puanda kapandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre 6.9 büyüklüğünde depremin Ege'yi sarstığı haftanın son işlem gününde, Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,095 ve 1,120 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 1.30 düşüşle 1,112.37 puanda kapandı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.28, BIST Mali Endeks yüzde 1.81, BIST Hizmetler Endeksi 2.31 eksideydi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın dördüncü Enflasyon Raporu'nda enflasyonu yukarı yönlü güncellemesi ve jeopolitik gelişmelerle yeni tarihi yüksek düzeylere tırmanan dövizler, haftanın son işlem gününde de bu düzeylere yakın hareket etti.

Bankacılık sektörünün, yılın ilk dokuz aylık dönemindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 29 artışla 46.3 milyar liraya yükseldi.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, bankacılık sektörünün toplam kredileri Eylül sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40, 2019 sonuna göre de yüzde 34 artışla 3.56 trilyon liraya çıktı. Avrupa Merkez Bankası (ECB), Yönetim Kurulu Perşembe günü yapılan toplantısında para politikasında değişikliklik yapmamış olsa da para politikası kanalıyla ekonomiye daha fazla destek vereceğinin en net sinyalini verdi. Yapılan açıklamalara göre ECB, ikinci koronavirüs salgın dalgasından kaynaklanan ekonomik yansımaları kontrol altına almak için Aralık ayında para politikasını daha da gevşetmeyi öngörüyor. ECB yetkililerin "tüm araçlar" üzerinde çalışma yürüttüğünü söyleyen ECB Başkanı Christine Lagarde para politikası kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Hepimiz, harekete geçmemiz ve bu nedenle araçlarımızı bir sonraki Yönetim Kurulu toplantımızda yeniden ayarlamamız gerektiği konusunda anlaştık" dedi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.2678 lira ve en yüksek 8.3833 lirayı gördükten sonra, 8.36 – 8.37 lira aralığında,euro en düşük 9.6423 lira ve en yüksek 9.8011 lirayı gördükten sonra, 9.77 – 9.78 lira aralığında,sterlin en düşük 10.6776 lira ve en yüksek 10.8771 lirayı gördükten sonra 10.83 – 10.84 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.16605 - 1.17042 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.16828 düzeyindeydi. Türkiye'deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para varlıkları, Haziran sonunda, 2019 yıl sonuna göre yüzde 3.6 azalışla 289.3 milyar dolara geriledi.Merkez Bankası'nın, Uluslararası Ödemeler Bankası'nın (Bank for International Settlements-BIS) bu istatistik grubu için özel olarak belirlediği tanım, kapsam ve sınıflandırmalar bazında hazırladığı verilere göre, aynı dönemde banka dışı sektörden olan yabancı para alacakları ise yüzde 0.3 artışla 182.1 milyar dolara yükseldi.Aynı dönemde, Türkiye'deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para yükümlülükleri 2019 yıl sonuna göre yüzde 3.4 azalışla 324 milyar dolara, banka dışı sektöre olan yabancı para yükümlülükleri de yüzde 2.9 azalışla 238.9 milyar dolara geriledi.Türkiye'deki bankaların ilk borçluya göre toplam sınır ötesi alacakları, aynı dönemde yüzde 14.5 azalışla 32.2 milyar dolara, bankalardan alacakları yüzde 21 azalışla 21.8 milyar dolara geriledi.Türkiye'deki yerli bankaların nihai borçluya göre toplam yurt dışı alacakları da bu dönemde yüzde 14.2 azalışla 22.3 milyar dolara, bankalardan alacakları da yüzde 21.7 azalışla 12.8 milyar dolara geriledi.


Eylül, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 1.30 düştü, dolar 8.36 lirada - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Depremin şiddetini gözler önüne seren tablo! 8 katlı binanın depremden önceki ve sonraki hali TFF Başkanı Özdemir: Birçok takım İzmir'e gitmek üzereydi, hemen karar vermeliydik İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak Fatih Terim: Mesut Yılmaz, İyi bir dost ve Galatasaraylıydı Emniyet, deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı paylaşımlar için çalışma başlattı İzmir'de meydana gelen depremde viyadük yıkıldı İzmir'de zamana karşı yarış! Kurtarma ekipleri ve vatandaşlar enkazda çalışıyor Oyun oynarken depreme yakalanan gencin yaşadığı korku kamerada
İzmir'deki şiddetli depremin ardından enkaz altında kalan bir kişi, mesajla yardım istedi İzmir'deki şiddetli depremin ardından enkaz altında kalan bir kişi, mesajla yardım istedi         
17:54
Depreme canlı yayında yakalandılar, korkuya kapılıp besmele çekmeye başladılar Depreme canlı yayında yakalandılar, korkuya kapılıp besmele çekmeye başladılar         
17:30
İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremde Kızılay Kan Merkezi yıkıldı İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremde Kızılay Kan Merkezi yıkıldı         
17:24
Prof. Dr. Ahmet Ercan: Depremde 35 atom bombası gücünde enerji boşalması yaşandı Prof. Dr. Ahmet Ercan: Depremde 35 atom bombası gücünde enerji boşalması yaşandı         
17:18
İzmir'de meydana gelen deprem sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağdı İzmir'de meydana gelen deprem sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağdı         
17:12
Deprem sonrası enkaz altında kalan talihsiz kadın böyle çıkartıldı Deprem sonrası enkaz altında kalan talihsiz kadın böyle çıkartıldı         
16:52
Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybetti, 202 kişi yaralandı Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybetti, 202 kişi yaralandı         
16:51
İzmir'de deprem sırasında gelgit oluştu, tekneler sürüklendi İzmir'de deprem sırasında gelgit oluştu, tekneler sürüklendi         
16:19
İzmir'deki deprem sonrası tsunami paniği! Cadde ve sokaklar göle döndü İzmir'deki deprem sonrası tsunami paniği! Cadde ve sokaklar göle döndü         
15:51
Depreme İzmir'de yakalanan Fatih Portakal, korku dolu anları anlattı Depreme İzmir'de yakalanan Fatih Portakal, korku dolu anları anlattı         
15:43
Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi         
15:40
İzmir'deki depremde binanın çökme anı anbean kamerada! İzmir'deki depremde binanın çökme anı anbean kamerada!         
15:30
Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi         
14:25
Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti         
12:12
29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye 29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye         
12:06
Boşanma aşamasındaki kocasının otomobiline 'doğum günü hediyesi' diye uyuşturucu koyup, ihbar etti Boşanma aşamasındaki kocasının otomobiline 'doğum günü hediyesi' diye uyuşturucu koyup, ihbar etti         
10:55
Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu         
10:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2020 18:20:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BIST100 yüzde 1.30 düştü, dolar 8.36 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei