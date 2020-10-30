BIST100 yüzde 1.30 düştü, dolar 8.36 lirada

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre 6.9 büyüklüğünde depremin Ege'yi sarstığı haftanın son işlem gününde, Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,095 ve 1,120 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 1.30 düşüşle 1,112.37 puanda kapandı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.28, BIST Mali Endeks yüzde 1.81, BIST Hizmetler Endeksi 2.31 eksideydi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın dördüncü Enflasyon Raporu'nda enflasyonu yukarı yönlü güncellemesi ve jeopolitik gelişmelerle yeni tarihi yüksek düzeylere tırmanan dövizler, haftanın son işlem gününde de bu düzeylere yakın hareket etti.