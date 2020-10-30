BIST100 yüzde 1.30 düştü, dolar 8.36 lirada

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre 6.9 büyüklüğünde depremin Ege'yi sarstığı haftanın son işlem gününde, Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,095 ve 1,120 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 1.30 düşüşle 1,112.37 puanda kapandı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.28, BIST Mali Endeks yüzde 1.81, BIST Hizmetler Endeksi 2.31 eksideydi.
Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın dördüncü Enflasyon Raporu'nda enflasyonu yukarı yönlü güncellemesi ve jeopolitik gelişmelerle yeni tarihi yüksek düzeylere tırmanan dövizler, haftanın son işlem gününde de bu düzeylere yakın hareket etti.Bankacılık sektörünün, yılın ilk dokuz aylık dönemindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 29 artışla 46.3 milyar liraya yükseldi.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, bankacılık sektörünün toplam kredileri Eylül sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40, 2019 sonuna göre de yüzde 34 artışla 3.56 trilyon liraya çıktı. Avrupa Merkez Bankası (ECB), Yönetim Kurulu Perşembe günü yapılan toplantısında para politikasında değişikliklik yapmamış olsa da para politikası kanalıyla ekonomiye daha fazla destek vereceğinin en net sinyalini verdi. Yapılan açıklamalara göre ECB, ikinci koronavirüs salgın dalgasından kaynaklanan ekonomik yansımaları kontrol altına almak için Aralık ayında para politikasını daha da gevşetmeyi öngörüyor. ECB yetkililerin "tüm araçlar" üzerinde çalışma yürüttüğünü söyleyen ECB Başkanı Christine Lagarde para politikası kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Hepimiz, harekete geçmemiz ve bu nedenle araçlarımızı bir sonraki Yönetim Kurulu toplantımızda yeniden ayarlamamız gerektiği konusunda anlaştık" dedi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.2678 lira ve en yüksek 8.3833 lirayı gördükten sonra, 8.36 – 8.37 lira aralığında,euro en düşük 9.6423 lira ve en yüksek 9.8011 lirayı gördükten sonra, 9.77 – 9.78 lira aralığında,sterlin en düşük 10.6776 lira ve en yüksek 10.8771 lirayı gördükten sonra 10.83 – 10.84 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.16605 - 1.17042 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.16828 düzeyindeydi. Türkiye'deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para varlıkları, Haziran sonunda, 2019 yıl sonuna göre yüzde 3.6 azalışla 289.3 milyar dolara geriledi.Merkez Bankası'nın, Uluslararası Ödemeler Bankası'nın (Bank for International Settlements-BIS) bu istatistik grubu için özel olarak belirlediği tanım, kapsam ve sınıflandırmalar bazında hazırladığı verilere göre, aynı dönemde banka dışı sektörden olan yabancı para alacakları ise yüzde 0.3 artışla 182.1 milyar dolara yükseldi.Aynı dönemde, Türkiye'deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para yükümlülükleri 2019 yıl sonuna göre yüzde 3.4 azalışla 324 milyar dolara, banka dışı sektöre olan yabancı para yükümlülükleri de yüzde 2.9 azalışla 238.9 milyar dolara geriledi.Türkiye'deki bankaların ilk borçluya göre toplam sınır ötesi alacakları, aynı dönemde yüzde 14.5 azalışla 32.2 milyar dolara, bankalardan alacakları yüzde 21 azalışla 21.8 milyar dolara geriledi.Türkiye'deki yerli bankaların nihai borçluya göre toplam yurt dışı alacakları da bu dönemde yüzde 14.2 azalışla 22.3 milyar dolara, bankalardan alacakları da yüzde 21.7 azalışla 12.8 milyar dolara geriledi.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Ekonomi › BIST100 yüzde 1.30 düştü, dolar 8.36 lirada - Son Dakika Ekonomi