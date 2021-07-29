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Bankacılık sektörü kredi hacmi 19 Temmuz itibarıyla 3 trilyon 881 milyar lira oldu - Son Dakika

Bankacılık sektörü kredi hacmi 19 Temmuz itibarıyla 3 trilyon 881 milyar lira oldu

29.07.2021 14:26
Bankacılık sektörü kredi hacmi 19 Temmuz itibarıyla 3 trilyon 881 milyar lira oldu, System.String[]

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 19 Temmuz itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 764 milyon lira azalarak 3 trilyon 881 milyar 22 milyon liraya geriledi.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 19 Temmuz itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 764 milyon lira azalarak 3 trilyon 881 milyar 22 milyon liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 19 Temmuz haftası itibarıyla 4 milyar 764 milyon lira azaldı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 885 milyar 786 milyon liradan 3 trilyon 881 milyar 22 milyon liraya indi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), 19 Temmuz haftası itibarıyla 2 milyar 960 milyon lira düştü. Söz konusu haftada yüzde 0,1 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 920 milyar 301 milyon lira oldu.

Taksitli ticari krediler azaldı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, aynı dönemde 1 milyar 546 milyon lira artarak 708 milyar 903 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 277 milyar 870 milyon lirası konut, 14 milyar 829 milyon lirası taşıt ve 416 milyar 205 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 235 milyon lira azalarak 601 milyar 43 milyon liraya indi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,6 artarak 171 milyar 398 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 69 milyar 530 milyon lirası taksitli, 101 milyar 867 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 19 Temmuz haftası itibarıyla 92 milyon lira artarak 149 milyar 337 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 114 milyar 642 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 598 milyon lira artarak 799 milyar 617 milyon lira oldu.

Kredi Kartı, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bankacılık sektörü kredi hacmi 19 Temmuz itibarıyla 3 trilyon 881 milyar lira oldu - Son Dakika Ekonomi


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