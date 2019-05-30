Son Dakika Haberleri: Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı
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Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı

24 dakika önce

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 24 Mayıs ile biten haftada 8 milyar 466 milyon 652 bin lira arttı.

Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı, System.String[]
Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 24 Mayıs ile biten haftada 8 milyar 466 milyon 652 bin lira arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 24 Mayıs ile biten haftada 8 milyar 466 milyon 652 bin lira arttı. Bu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 488 milyar 420 milyon 924 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 24 Mayıs haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 0,34, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 8,31 yükseldi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:15 Kaynak: İHA
TCMB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Güncel
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