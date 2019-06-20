Son Dakika Haberleri: Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı
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Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı

1 saat önce

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi,14 Haziran ile biten haftada 4 milyar 330 milyon 356 bin lira arttı.

Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı, System.String[]
Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi,14 Haziran ile biten haftada 4 milyar 330 milyon 356 bin lira arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 14 Haziran ile biten haftada 4 milyar 330 milyon 356 bin lira arttı. Bu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 449 milyar 22 milyon 784 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 14 Haziran haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 0,18, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 6,71 yükseldi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:00 Kaynak: İHA
TCMB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi
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