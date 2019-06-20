Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı
1 saat önce
Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi,14 Haziran ile biten haftada 4 milyar 330 milyon 356 bin lira arttı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:00 Kaynak: İHA
Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi,14 Haziran ile biten haftada 4 milyar 330 milyon 356 bin lira arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB
), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 14 Haziran ile biten haftada 4 milyar 330 milyon 356 bin lira arttı. Bu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 449 milyar 22 milyon 784 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 14 Haziran haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 0,18, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 6,71 yükseldi.
(İHA)
Üniversiteli kızlara cinsel organını gösteren sapıktan iğrenç savunma: Karım gidince boşluğa düştüm
Son Dakika! YÖK, 2019 ön lisans ve lisans kontenjanlarını açıkladı
Binali Yıldırım makam aracı iddialarına cevap verdi: Olayları çarpıtmaya gerek yok
İYİ Parti kurucularından Metin Bozkurt'a saldırı